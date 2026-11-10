У Польщі затримали двох українців за підозрою у шпигунстві та диверсіях на замовлення рф

США бачать "реальний шанс" на прогрес у мирному врегулюванні з початком переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

Зеленський розраховує на результативні переговори в Абу-Дабі - очікує брифінгу від перемовників

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