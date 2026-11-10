У Польщі затримали двох українців за підозрою у шпигунстві та диверсіях на замовлення рф
Київ • УНН
Польська спецслужба затримала двох українців, які фотографували військові об’єкти та критичну інфраструктуру. Їх також підозрюють у підпалах.
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали в Мінську-Мазовецькому двох громадян України віком 24 та 25 років, яких підозрюють у шпигунстві та проведенні диверсій на замовлення російських спецслужб. Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк у соцмережі Х, пише УНН.
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Чоловіки розвідували та фотографували об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти на території Польщі.
Окрім шпигунства та диверсій, їм також висунули звинувачення у підпалах транспортних засобів.
Співробітники агентства внутрішньої безпеки встановили, що раніше вони змінювали реєстраційні номери авто на подібні до тих, що використовуються на транспортних засобах, які належать українській армії.
"Цей крок міг мати на меті ускладнити встановлення справжніх обставин подій, а насамперед спрямувати підозри на українську сторону, що могло б використовуватися для поширення дезінформації", – пояснив Семоняк.
За виконання доручених завдань вони отримували винагороду, зокрема у криптовалюті.
Обох було тимчасово заарештовано на три місяці.
Розслідування у цій справі ведеться під наглядом виїзного відділення Національної прокуратури у Лодзі.
У Польщі затримали українця за підозрою в диверсіях для росії у Румунії28.10.26, 13:57 • 10000 переглядiв