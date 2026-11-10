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В Польше задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже и диверсиях по заказу рф

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Польская спецслужба задержала двух украинцев, которые фотографировали военные объекты и критическую инфраструктуру. Их также подозревают в поджогах.

В Польше задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже и диверсиях по заказу рф

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали в Миньске-Мазовецком двух граждан Украины в возрасте 24 и 25 лет, которых подозревают в шпионаже и проведении диверсий по заказу российских спецслужб. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Мужчины проводили разведку и фотографировали объекты критической инфраструктуры и военные объекты на территории Польши.

Помимо шпионажа и диверсий, им также предъявили обвинения в поджогах транспортных средств.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности установили, что ранее они меняли регистрационные номера автомобилей на похожие на те, которые используются на транспортных средствах, принадлежащих украинской армии.

"Этот шаг мог быть направлен на то, чтобы затруднить установление истинных обстоятельств событий, а прежде всего — направить подозрения на украинскую сторону, что могло бы использоваться для распространения дезинформации", — объяснил Семоняк.

За выполнение порученных заданий они получали вознаграждение, в частности в криптовалюте.

Оба были временно арестованы на три месяца.

Расследование по этому делу ведется под надзором выездного отделения Национальной прокуратуры в Лодзи.

В Польше задержали украинца по подозрению в диверсиях для россии в Румынии28.10.26, 13:57 • 10000 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Томаш Семоняк
Польша