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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122661 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182698 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147115 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138658 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117274 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107940 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102988 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141877 перегляди

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Польща з березня розпочне депортацію злочинців-іноземців

Польща з березня розпочне депортацію злочинців-іноземців

Київ • УНН

 • 21420 перегляди

Польща оголосила про початок депортації іноземних злочинців у перший тиждень березня. За 2024 рік іноземці підозрюються у 5% всіх злочинів у країні.

Перші депортації злочинців-іноземців, затриманих у Польщі, відбудуться в перший тиждень березня, оголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в ефірі TVN24, пише УНН.

Деталі

"Перевірки та арешти - дуже масштабні, - зазначив прем’єр Польщі, маючи на увазі дії служб проти злочинців-іноземців та їхню депортацію з Польщі. - Для депортації, звісно, ​​також потрібна угода з країнами, куди ми будемо депортувати злочинців".

"Ці перші депортації - в тому числі до Грузії, тому що ми говорили про ці грузинські банди, тому що вони дуже активні - стануть фактом в перший тиждень березня", - оголосив Туск.

Доповнення

Як пише RMF24, раніше міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк повідомляв, що за статистикою 2024 року у скоєнні 5 відсотків усіх злочинів у Польщі підозрюють іноземців. Міністр повідомив, що з початку 2025 року в Польщі звинуватили у скоєнні злочинів 2616 іноземців. Минулого року з країни було видворено майже 8 тисяч людей, вказав він.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
tomash-semoniakТомаш Семоняк
donald-tuskДональд Туск
hruziia-krainaГрузія
polshchaПольща

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