Польща з березня розпочне депортацію злочинців-іноземців

Перші депортації злочинців-іноземців, затриманих у Польщі, відбудуться в перший тиждень березня, оголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в ефірі TVN24, пише УНН.

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"Перевірки та арешти - дуже масштабні, - зазначив прем’єр Польщі, маючи на увазі дії служб проти злочинців-іноземців та їхню депортацію з Польщі. - Для депортації, звісно, ​​також потрібна угода з країнами, куди ми будемо депортувати злочинців".

"Ці перші депортації - в тому числі до Грузії, тому що ми говорили про ці грузинські банди, тому що вони дуже активні - стануть фактом в перший тиждень березня", - оголосив Туск.

Доповнення

Як пише RMF24, раніше міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк повідомляв, що за статистикою 2024 року у скоєнні 5 відсотків усіх злочинів у Польщі підозрюють іноземців. Міністр повідомив, що з початку 2025 року в Польщі звинуватили у скоєнні злочинів 2616 іноземців. Минулого року з країни було видворено майже 8 тисяч людей, вказав він.