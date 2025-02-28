Польша с марта начнет депортацию преступников-иностранцев
Киев • УНН
Польша объявила о начале депортации иностранных преступников в первую неделю марта. За 2024 год иностранцы подозреваются в 5% всех преступлений в стране.
Первые депортации преступников-иностранцев, задержанных в Польше, состоятся в первую неделю марта, объявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире TVN24, пишет УНН.
Детали
«Проверки и аресты - очень масштабные, - отметил премьер Польши, имея в виду действия служб против преступников-иностранцев и их депортацию из Польши. - Для депортации, конечно, также нужно соглашение со странами, куда мы будем депортировать преступников».
«Эти первые депортации - в том числе в Грузию, потому что мы говорили об этих грузинских бандах, потому что они очень активны - станут фактом в первую неделю марта», - объявил Туск.
Дополнение
Как пишет RMF24, ранее министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк сообщал, что по статистике 2024 года в совершении 5 процентов всех преступлений в Польше подозревают иностранцев. Министр сообщил, что с начала 2025 года в Польше обвинили в совершении преступлений 2616 иностранцев. В прошлом году из страны было выдворено почти 8 тысяч человек, указал он.