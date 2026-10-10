У Польщі затримали 76 осіб після нападів у навчальних закладах

У Польщі тривають масштабні поліцейські заходи після нападів у школах в Остроленці та Лесчиодолі-Новінах, а також запобігання ймовірному нападу в Серпці. Станом на ранок суботи правоохоронці перевірили майже 50 тисяч освітніх закладів і затримали 76 осіб. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.

У суботу вранці поліція опублікувала повідомлення про операцію, розпочату після нападів у школах в Остроленці та поблизу Вишкова, а також запобігання ймовірному нападу в Серпці.

На всій території Польщі тривають заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дітей, молоді та всіх працівників освітніх закладів.

Станом на 6:00 ранку зафіксовано 231 інцидент, у межах яких правоохоронці проводять дії у зв’язку з обґрунтованою підозрою у вчиненні правопорушення.

Наразі перевірено майже 50 тисяч закладів і затримано 76 осіб.

Поліцейські працюють не лише над з’ясуванням обставин вищезгаданих інцидентів, а й продовжують цілодобово моніторити мережу та реагувати на кожне повідомлення