У Польщі затримали 76 осіб після нападів у навчальних закладах
Київ • УНН
Польська поліція перевірила майже 50 тисяч освітніх закладів після нападів і можливої атаки. Зафіксовано 231 інцидент.
У Польщі тривають масштабні поліцейські заходи після нападів у школах в Остроленці та Лесчиодолі-Новінах, а також запобігання ймовірному нападу в Серпці. Станом на ранок суботи правоохоронці перевірили майже 50 тисяч освітніх закладів і затримали 76 осіб. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.
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У суботу вранці поліція опублікувала повідомлення про операцію, розпочату після нападів у школах в Остроленці та поблизу Вишкова, а також запобігання ймовірному нападу в Серпці.
На всій території Польщі тривають заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дітей, молоді та всіх працівників освітніх закладів.
Станом на 6:00 ранку зафіксовано 231 інцидент, у межах яких правоохоронці проводять дії у зв’язку з обґрунтованою підозрою у вчиненні правопорушення.
Наразі перевірено майже 50 тисяч закладів і затримано 76 осіб.
Поліцейські працюють не лише над з’ясуванням обставин вищезгаданих інцидентів, а й продовжують цілодобово моніторити мережу та реагувати на кожне повідомлення
Напади у школах в Остроленці та Лесчиодолі-Новінах
У четвер у початковій школі в Лесчиодолі-Новінах (Мазовецьке воєводство) 15-річний підліток напав на трьох осіб, серед яких була 37-річна працівниця закладу. Жінка померла.
Днем раніше в Комплексі професійних шкіл № 4 в Остроленці 19-річний юнак напав із ножем на дев’ятьох осіб, зокрема п’ятьох учнів і двох учителів. Він також мав рюкзак із саморобною вибухівкою.
Поліцейські також запобігли ймовірному нападу в школі в Серпці. Затриманому 17-річному підлітку, який погрожував, що "зробить щось погане", висунули обвинувачення та заарештували на два місяці.
"Кривава п’ятниця" - у Польщі посилили охорону шкіл через повідомлення про можливі напади09.10.26, 11:24 • 5082 перегляди