В Польше задержали 76 человек после нападений в учебных заведениях
Киев • УНН
Польская полиция проверила почти 50 тысяч образовательных учреждений после нападений и возможной атаки. Зафиксирован 231 инцидент.
В Польше продолжаются масштабные полицейские мероприятия после нападений в школах в Остроленке и Лесёдоле-Новинах, а также предотвращения предполагаемого нападения в Серпце. По состоянию на утро субботы правоохранители проверили почти 50 тысяч образовательных учреждений и задержали 76 человек. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.
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В субботу утром полиция опубликовала сообщение об операции, начатой после нападений в школах в Остроленке и около Вышкова, а также предотвращения предполагаемого нападения в Серпце.
На всей территории Польши продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, молодёжи и всех работников образовательных учреждений.
По состоянию на 6:00 утра зафиксирован 231 инцидент, в рамках которых правоохранители проводят действия в связи с обоснованным подозрением в совершении правонарушения.
В настоящее время проверено почти 50 тысяч учреждений и задержано 76 человек.
Полицейские работают не только над выяснением обстоятельств вышеупомянутых инцидентов, но и продолжают круглосуточно мониторить сеть и реагировать на каждое сообщение
Нападения в школах в Остроленке и Лесёдоле-Новинах
В четверг в начальной школе в Лесёдоле-Новинах (Мазовецкое воеводство) 15-летний подросток напал на троих человек, среди которых была 37-летняя сотрудница учреждения. Женщина умерла.
Днём ранее в Комплексе профессиональных школ № 4 в Остроленке 19-летний юноша напал с ножом на девятерых человек, в том числе на пятерых учеников и двух учителей. У него также был рюкзак с самодельным взрывным устройством.
Полицейские также предотвратили предполагаемое нападение в школе в Серпце. Задержанному 17-летнему подростку, который угрожал, что "сделает что-то плохое", предъявили обвинение и арестовали на два месяца.
"Кровавая пятница" - в Польше усилили охрану школ из-за сообщений о возможных нападениях09.10.26, 11:24 • 5080 просмотров