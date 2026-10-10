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The Washington Post

В Польше задержали 76 человек после нападений в учебных заведениях

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

Польская полиция проверила почти 50 тысяч образовательных учреждений после нападений и возможной атаки. Зафиксирован 231 инцидент.

В Польше задержали 76 человек после нападений в учебных заведениях

В Польше продолжаются масштабные полицейские мероприятия после нападений в школах в Остроленке и Лесёдоле-Новинах, а также предотвращения предполагаемого нападения в Серпце. По состоянию на утро субботы правоохранители проверили почти 50 тысяч образовательных учреждений и задержали 76 человек. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

Подробности

В субботу утром полиция опубликовала сообщение об операции, начатой после нападений в школах в Остроленке и около Вышкова, а также предотвращения предполагаемого нападения в Серпце.

На всей территории Польши продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, молодёжи и всех работников образовательных учреждений.

По состоянию на 6:00 утра зафиксирован 231 инцидент, в рамках которых правоохранители проводят действия в связи с обоснованным подозрением в совершении правонарушения.

В настоящее время проверено почти 50 тысяч учреждений и задержано 76 человек.

Полицейские работают не только над выяснением обстоятельств вышеупомянутых инцидентов, но и продолжают круглосуточно мониторить сеть и реагировать на каждое сообщение

- говорится в публикации.

Нападения в школах в Остроленке и Лесёдоле-Новинах

В четверг в начальной школе в Лесёдоле-Новинах (Мазовецкое воеводство) 15-летний подросток напал на троих человек, среди которых была 37-летняя сотрудница учреждения. Женщина умерла.

Днём ранее в Комплексе профессиональных школ № 4 в Остроленке 19-летний юноша напал с ножом на девятерых человек, в том числе на пятерых учеников и двух учителей. У него также был рюкзак с самодельным взрывным устройством.

Полицейские также предотвратили предполагаемое нападение в школе в Серпце. Задержанному 17-летнему подростку, который угрожал, что "сделает что-то плохое", предъявили обвинение и арестовали на два месяца.

"Кровавая пятница" - в Польше усилили охрану школ из-за сообщений о возможных нападениях09.10.26, 11:24 • 5080 просмотров

Ольга Розгон

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