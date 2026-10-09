"Кровавая пятница" - в Польше усилили охрану школ из-за сообщений о возможных нападениях

Поляков в социальных сетях предупреждают о якобы запланированных на 9 октября нападениях на школы — после целой серии инцидентов на востоке страны. Полиция усилила охрану учебных заведений. В некоторых городах их вообще закрыли. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

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В четверг в социальных сетях начали активно распространяться сообщения о якобы запланированных нападениях на польские школы. Ученики и их родители обменивались скриншотами и видеозаписями с предупреждением о так называемой «кровавой пятнице», якобы запланированной на 9 октября.

Эти сообщения появились на фоне серии серьезных инцидентов в Мазовецком воеводстве. В среду в школе в Остроленке 19-летний молодой человек напал с ножом на девять человек. На следующий день в населенном пункте Лещидол-Новыны 15-летний бывший ученик напал на трех человек; 37-летняя сотрудница школы умерла от полученных ранений.

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Полиция будет дежурить возле школ

На фоне роста тревоги полиция объявила о дополнительных превентивных мерах. Главный комендант полиции генерал-инспектор Марек Боронь сообщил, что правоохранители будут дежурить возле учебных заведений уже с утра пятницы.

«Полиция сделает все, чтобы школы были должным образом защищены», — сказал Боронь. Он добавил, что патрули появились возле школ еще в четверг и поддерживают связь с представителями учебных заведений. В пятницу полицейские будут взаимодействовать с директорами, учителями и местными властями.

Главный комендант полиции также призвал учеников и родителей сообщать учителям или правоохранителям о любых обоснованных подозрениях относительно подготовки насилия. Правоохранительные органы будут проверять полученную информацию.

Боронь также отметил, что после нападения в Остроленке значительно возросло количество сообщений о потенциальных угрозах. Кроме того, он призвал осторожно относиться к распространению информации о якобы подготовке нападений.

Задержан 17-летний подросток

Одной из причин усиления тревоги стала видеозапись, распространившаяся в интернете. По данным портала Interia, ролик касался якобы запланированных нападений на школы в рамках «кровавой пятницы». Местные СМИ сообщали, что его автор угрожал устроить «резню в Пшасныше».

Местные полицейские оперативно занялись этим делом. Они задержали 17-летнего жителя Пшаснышского повета, который, вероятно, и является автором видеозаписи.

Полицейские задержали 17-летнего жителя Пшаснышского повета, который, вероятно, является автором распространяющегося в сети ролика. С юношей проводятся процессуальные действия - сообщила мазовецкая полиция.

Тревожные сообщения появились и в других населенных пунктах. В Серпце полиция задержала 17-летнего подростка, который, по словам очевидцев, говорил о намерении причинить кому-то вред в школе. При нем обнаружили два ножа. В этом случае ключевую роль сыграли ученики и учителя, сообщившие полиции о его поведении.

Власти нескольких населенных пунктов Мазовецкого воеводства распорядились о частичном или полном закрытии школ в пятницу.

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