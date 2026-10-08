Новое нападение в польской школе — подросток ранил ножом трёх человек

В Польше произошло очередное нападение в школе: утром 8 октября бывший 15-летний ученик начальной школы в Лещидоле-Новинах недалеко от Вышкова ранил ножом трех человек. Одна из пострадавших, сотрудница школы, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

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По данным полиции, нападавший пришел в школу и нанес ножевые ранения трем людям, среди которых был директор учебного заведения. Директор смог обезвредить нападавшего, после чего его задержала полиция.

Больше всего пострадала сотрудница школы. По информации издания, ее состояние критическое, женщину реанимировали. Еще один пострадавший — директор школы — получил поверхностные ранения. Третья пострадавшая, учительница, была госпитализирована.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

Дополнение

7 октября 19-летний Якуб З. совершил нападение в Профессиональном учебном комплексе №4 в Остроленке. Подростка задержали.

В тот же день генеральный прокурор Дариуш Корнелук сообщил, что подозреваемый имел в рюкзаке самодельное взрывное устройство.

В результате ножевого нападения в школе в Остроленке пострадали девять человек — пять учеников, два учителя и два посторонних. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает.

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