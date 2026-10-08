Новий напад у польській школі - підліток поранив трьох людей ножем
Київ • УНН
Колишній учень поранив трьох людей у школі біля Вишкова. Шкільна працівниця перебуває у критичному стані, нападника затримали.
У Польщі стався черговий напад у школі: вранці 8 жовтня колишній 15-річний учень початкової школи в Лещидолі-Новінах поблизу Вишкова поранив ножем трьох людей. Одна з постраждалих, шкільна працівниця, перебуває у критичному стані. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, нападник прийшов до школи та завдав ножових поранень трьом людям, серед яких був директор навчального закладу. Директор зміг знешкодити нападника, після чого його затримала поліція.
Найбільше постраждала шкільна працівниця. За інформацією видання, її стан критичний, жінку реанімували. Ще один постраждалий - директор школи - отримав поверхневі поранення. Третя постраждала, вчителька, була госпіталізована.
На місці події працюють поліцейські та рятувальники.
Доповнення
7 жовтня 19-річний Якуб З. скоїв напад у Професійному навчальному комплексі №4 в Остроленці. Підлітка затримали.
Того ж дня генеральний прокурор Даріуш Корнелук повідомив, що підозрюваний мав у рюкзаку саморобний вибуховий пристрій.
Унаслідок ножового нападу в школі в Остроленці постраждали дев’ять людей - п’ятеро учнів, двоє вчителів та двоє сторонніх. За наявною інформацією, їхньому життю нічого не загрожує.
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