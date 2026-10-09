"Кривава п’ятниця" - у Польщі посилили охорону шкіл через повідомлення про можливі напади

Поляків у соцмережах попереджають про нібито заплановані на 9 жовтня напади на школи - після цілої серії інцидентів на сході країни. Поліція посилила охорону навчальних закладів. У деяких містах їх узагалі закрили. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

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У четвер у соціальних мережах почали активно поширюватися повідомлення про нібито заплановані напади на польські школи. Учні та їхні батьки обмінювалися скриншотами й відеозаписами з попередженням про так звану "криваву п’ятницю", нібито заплановану на 9 жовтня.

Ці повідомлення з’явилися на тлі серії серйозних інцидентів у Мазовецькому воєводстві. У середу в школі в Остроленці 19-річний молодик напав із ножем на дев’ятьох людей. Наступного дня в населеному пункті Лещидол-Новини 15-річний колишній учень напав на трьох людей; 37-річна працівниця школи померла від отриманих поранень.

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Поліція чергуватиме біля шкіл

На тлі зростання тривоги поліція оголосила про додаткові превентивні заходи. Головний комендант поліції генерал-інспектор Марек Боронь повідомив, що правоохоронці чергуватимуть поблизу навчальних закладів уже з ранку п’ятниці.

"Поліція зробить усе, щоб школи були належним чином захищені", — сказав Боронь. Він додав, що патрулі з’явилися біля шкіл ще в четвер і підтримують зв’язок із представниками навчальних закладів. У п’ятницю поліцейські взаємодіятимуть із директорами, вчителями та місцевою владою.

Головний комендант поліції також закликав учнів і батьків повідомляти вчителям або правоохоронцям про будь-які обґрунтовані підозри щодо підготовки насильства. Правоохоронні органи перевірятимуть отриману інформацію.

Боронь також зазначив, що після нападу в Остроленці значно зросла кількість повідомлень про потенційні загрози. Крім того, він закликав обережно ставитися до поширення інформації про нібито підготовку нападів.

Затримано 17-річного підлітка

Однією з причин посилення тривоги став відеозапис, який поширився в інтернеті. За даними порталу Interia, ролик стосувався нібито запланованих нападів на школи в межах "кривавої п’ятниці". Місцеві ЗМІ повідомляли, що його автор погрожував влаштувати "різанину в Пшасниші".

Місцеві поліцейські оперативно взялися за цю справу. Вони затримали 17-річного жителя Пшасниського повіту, який, імовірно, і є автором відеозапису.

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Тривожні повідомлення з’явилися й в інших населених пунктах. У Серпці поліція затримала 17-річного підлітка, який, за словами очевидців, говорив про намір завдати комусь шкоди в школі. У нього виявили два ножі. У цьому випадку ключову роль відіграли учні та вчителі, які повідомили поліцію про його поведінку.

Влада кількох населених пунктів Мазовецького воєводства розпорядилася про часткове або повне закриття шкіл у п’ятницю.

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