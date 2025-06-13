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ЕС сегодня продлевает временную защиту украинцам - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Евросоюз продлевает временную защиту украинцам, но разрабатывает план их возвращения для восстановления Украины. В ЕС проживает 4,3 млн украинцев, программа защиты продлена до марта 2027.

ЕС сегодня продлевает временную защиту украинцам - еврокомиссар

Европейский Союз сегодня продлевает временную защиту украинцам, но в то же время обсуждает дорожную карту для их возвращения с целью восстановления страны, заявил в пятницу европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, прибыв на заседание Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге, пишет УНН.

Мы продолжаем сегодня временную защиту гражданам Украины, но мы также обсуждаем пути, дорожную карту, потому что украинцам, конечно, крайне необходимо возвращение их людей для восстановления страны, и это мы обсуждаем и обсуждали с вице-премьер-министром (Алексеем) Чернышевым

- сказал Бруннер.

Дополнение

Ранее сообщалось, что ЕС начал работу над новым планом для возвращения украинцев домой после завершения войны. И что готовятся четкие шаги для безопасной и контролируемой репатриации.

На территории ЕС, по оценкам, сейчас проживают около 4 млн 300 тыс. украинцев, большинство из которых в Польше, Германии и Чехии. Согласно действующей программе временной защиты, эти люди имеют право жить и работать в странах блока. Программу уже несколько раз продлевали, а теперь было принято решение о продлении еще на 12 месяцев - до марта 2027 года.

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен 04.06.25, 15:45 • 22347 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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