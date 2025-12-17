Число украинцев в субсидированном жилье Польши сократилось: беженцев "выгоняют" из государственного жилья - Rzeczpospolita

$42.180.06
49.670.01
ukenru
07:35 • 2458 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 3358 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 18464 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 38324 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 32947 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 35212 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 30651 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28205 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28746 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25267 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.8м/с
90%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17 декабря, 00:46 • 11376 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 12648 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 18711 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых03:11 • 6228 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37 • 12023 просмотра
публикации
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 3624 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 28174 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 42271 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 44540 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 84331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Николас Мадуро
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Бельгия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 3010 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 48481 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 65993 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 65662 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 69144 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Шахед-136

Число украинцев в субсидированном жилье Польши сократилось: беженцев "выгоняют" из государственного жилья - Rzeczpospolita

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Польше резко сократилась численность украинцев, проживающих в субсидированном государством жилье. С 1 ноября изменились правила расселения беженцев из Украины, государство прекратило софинансирование проживания для тех, кто живет в Польше год или дольше.

Число украинцев в субсидированном жилье Польши сократилось: беженцев "выгоняют" из государственного жилья - Rzeczpospolita

В Польше резко сократилась численность украинцев, проживающих в субсидируемом государством жилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

В прошлом году в Польше насчитывался 1071 центр коллективного размещения. Там проживало около 22,4 тыс. украинских беженцев. Однако с ноября текущего года численность украинцев сократилась почти вдвое. Например, в Малопольском воеводстве в декабре 2024 года численность украинских беженцев сократилась с 7092 до 4146 человек.

В то же время в Силезском воеводстве численность беженцев из Украины сократилась с 3135 до 1672 человек.

По данным правительства Польши, из государственной казны за полтора года было потрачено на субсидирование жилья для украинских беженцев более миллиарда злотых, что составляет около 30 млн долларов. На этом фоне с 1 ноября в Польше изменились правила расселения беженцев из Украины.

Отныне польское государство прекратило софинансирование проживания в центрах коллективного расселения украинцев, проживающих в Польше в течение года или дольше.

Кроме того, для украинских беженцев отменили так называемое "гуманитарное освобождение" - налоговые и таможенные льготы, а также административные упрощения для оказания гуманитарной помощи.

В то же время те украинцы, которые получают польскую пенсию, согласно новым правилам должны платить 15 злотых в день за проживание.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правительство Польши готовит законопроект об отмене "Специального закона" о помощи украинцам с 4 марта 2026 года. С этой даты беженцы перейдут на общие правила пребывания иностранцев, что означает существенное сокращение социальных льгот.

Евгений Устименко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Недвижимость
Государственный бюджет
Пенсионный возраст
Война в Украине
Злотый
благотворительность
Польша