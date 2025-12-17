Число украинцев в субсидированном жилье Польши сократилось: беженцев "выгоняют" из государственного жилья - Rzeczpospolita

В Польше резко сократилась численность украинцев, проживающих в субсидируемом государством жилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

В прошлом году в Польше насчитывался 1071 центр коллективного размещения. Там проживало около 22,4 тыс. украинских беженцев. Однако с ноября текущего года численность украинцев сократилась почти вдвое. Например, в Малопольском воеводстве в декабре 2024 года численность украинских беженцев сократилась с 7092 до 4146 человек.

В то же время в Силезском воеводстве численность беженцев из Украины сократилась с 3135 до 1672 человек.

По данным правительства Польши, из государственной казны за полтора года было потрачено на субсидирование жилья для украинских беженцев более миллиарда злотых, что составляет около 30 млн долларов. На этом фоне с 1 ноября в Польше изменились правила расселения беженцев из Украины.

Отныне польское государство прекратило софинансирование проживания в центрах коллективного расселения украинцев, проживающих в Польше в течение года или дольше.

Кроме того, для украинских беженцев отменили так называемое "гуманитарное освобождение" - налоговые и таможенные льготы, а также административные упрощения для оказания гуманитарной помощи.

В то же время те украинцы, которые получают польскую пенсию, согласно новым правилам должны платить 15 злотых в день за проживание.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правительство Польши готовит законопроект об отмене "Специального закона" о помощи украинцам с 4 марта 2026 года. С этой даты беженцы перейдут на общие правила пребывания иностранцев, что означает существенное сокращение социальных льгот.