07:35
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
15 грудня, 13:38
Кількість українців у субсидованому житлі Польщі скоротилася: біженців "виганяють" з державного житла - Rzeczpospolita

Київ

 102 перегляди

У Польщі різко скоротилася чисельність українців, що проживають у субсидованому державою житлі. З 1 листопада змінилися правила розселення біженців з України, держава припинила співфінансування проживання для тих, хто живе в Польщі рік або довше.

Кількість українців у субсидованому житлі Польщі скоротилася: біженців "виганяють" з державного житла - Rzeczpospolita

У Польщі різко скоротилася чисельність українців, що проживають у субсидованому державою житлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Деталі

Минулоріч у Польщі налічувався 1071 центр колективного розміщення. Там проживало близько 22,4 тис. українських біженців. Однак з листопада поточного року чисельність українців скоротилася майже вдвічі. Наприклад, у Малопольському воєводстві в грудні 2024 року чисельність українських біженців скоротилась з 7092 до 4146 чоловік.

Водночас у Сілезькому воєводстві чисельність біженців з України скоротилась з 3135 до 1672 чоловік.

За даними уряду Польщі, з державної скарбниці за півтора роки було витрачено на субсидування житла для українських біженців понад мільярд злотих, що становить близько 30 млн доларів. На цьому тлі з 1 листопада в Польщі змінилися правила розселення біженців з України.

Відтепер польська держава припинила співфінансування проживання в центрах колективного розселення українців, які проживають у Польщі впродовж року або довше.

Крім того, для українських біженців скасували так зване "гуманітарне звільнення" - податкові та митні пільги, а також адміністративні спрощення для надання гуманітарної допомоги.

Водночас ті українці, які отримують польську пенсію, згідно нових правил повинні сплачувати 15 злотих на день за проживання.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що уряд Польщі готує законопроєкт про скасування "Спеціального закону" щодо допомоги українцям з 4 березня 2026 року. З цієї дати біженці перейдуть на загальні правила перебування іноземців, що означає суттєве скорочення соціальних пільг.

Євген Устименко

