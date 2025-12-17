Кількість українців у субсидованому житлі Польщі скоротилася: біженців "виганяють" з державного житла - Rzeczpospolita
У Польщі різко скоротилася чисельність українців, що проживають у субсидованому державою житлі. З 1 листопада змінилися правила розселення біженців з України, держава припинила співфінансування проживання для тих, хто живе в Польщі рік або довше.
Минулоріч у Польщі налічувався 1071 центр колективного розміщення. Там проживало близько 22,4 тис. українських біженців. Однак з листопада поточного року чисельність українців скоротилася майже вдвічі. Наприклад, у Малопольському воєводстві в грудні 2024 року чисельність українських біженців скоротилась з 7092 до 4146 чоловік.
Водночас у Сілезькому воєводстві чисельність біженців з України скоротилась з 3135 до 1672 чоловік.
За даними уряду Польщі, з державної скарбниці за півтора роки було витрачено на субсидування житла для українських біженців понад мільярд злотих, що становить близько 30 млн доларів. На цьому тлі з 1 листопада в Польщі змінилися правила розселення біженців з України.
Відтепер польська держава припинила співфінансування проживання в центрах колективного розселення українців, які проживають у Польщі впродовж року або довше.
Крім того, для українських біженців скасували так зване "гуманітарне звільнення" - податкові та митні пільги, а також адміністративні спрощення для надання гуманітарної допомоги.
Водночас ті українці, які отримують польську пенсію, згідно нових правил повинні сплачувати 15 злотих на день за проживання.
Раніше УНН повідомляв, що уряд Польщі готує законопроєкт про скасування "Спеціального закону" щодо допомоги українцям з 4 березня 2026 року. З цієї дати біженці перейдуть на загальні правила перебування іноземців, що означає суттєве скорочення соціальних пільг.