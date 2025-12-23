Швейцария депортировала уже около 100 украинцев: многодетную семью из Харькова заставляют уехать в Литву – Le Temps

Швейцария депортировала около 100 украинских беженцев, включая многодетную семью Богачуков из Харькова, которой отказали в статусе защиты S из-за предыдущего пребывания в Литве. Миграционная служба Швейцарии требует от них срочно покинуть страну, несмотря на два года жизни в Женеве и адаптацию детей к местным школам.