Швейцария депортировала уже около 100 украинцев: многодетную семью из Харькова заставляют уехать в Литву – Le Temps
Киев • УНН
Швейцария депортировала около 100 украинских беженцев, включая многодетную семью Богачуков из Харькова, которой отказали в статусе защиты S из-за предыдущего пребывания в Литве. Миграционная служба Швейцарии требует от них срочно покинуть страну, несмотря на два года жизни в Женеве и адаптацию детей к местным школам.
Издание Le Temps сообщает, что с начала полномасштабной войны Швейцария уже депортировала в другие страны около сотни украинских беженцев. Новым резонансным случаем стала история семьи художников Елены и Александра Богачуков из Харькова. Несмотря на два года жизни в Женеве и четырех детей, которые адаптировались к местным школам, власти требуют от них срочно покинуть страну и выехать в Литву. Об этом пишет УНН.
Детали
Миграционная служба Швейцарии (SEM) отказала семье в статусе защиты S, поскольку в начале вторжения они находились в Литве в течение двадцати дней. Согласно позиции SEM, которую в январе 2025 года поддержал Федеральный административный суд, ответственность за убежище украинцев несет именно Вильнюс.
Полиция уже провела с супругами "процедуру возвращения", предупредив, что при отсутствии добровольного выезда их заберут на рассвете и принудительно посадят на самолет.
Отличие швейцарских правил от норм ЕС
По данным Le Temps, подход Швейцарии является специфическим. Страны Евросоюза в совместной декларации обязались не применять норму об обязательном возвращении беженцев в страну первой регистрации. Например, Германия и Франция позволяют украинцам получать защиту даже после пребывания в других государствах. В то же время Швейцария придерживается жесткого правила: если лицо уже зарегистрировалось в другой безопасной стране, оно не может рассчитывать на статус в Конфедерации.
Последний шанс на убежище
Харьковчане пытаются оспорить решение, поскольку не имеют никаких связей с Литвой и не знают языка. Возвращение в родной Харьков также невозможно из-за постоянных обстрелов и разрушенной инфраструктуры города. В последней попытке избежать депортации семья Богачуков подала заявление о предоставлении убежища, решение по которому сейчас ожидается.
