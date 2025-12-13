$42.270.00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 5576 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 6782 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 9270 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:54 • 4348 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
07:37 • 5368 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16339 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 31440 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 38258 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 33397 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
Известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска" актер Питер Грин умер в возрасте 60 лет

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Питер Грин, актер, известный по фильмам «Криминальное чтиво» и «Маска», умер в возрасте 60 лет.

Известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска" актер Питер Грин умер в возрасте 60 лет

Питер Грин, актер, известный по ролям злодеев и преступников, в частности по роли Зеда в фильме "Криминальное чтиво", скончался в своем доме в Нью-Йорке в пятницу, подтвердил его менеджер. Ему было 60 лет, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Грина нашли мертвым в его квартире на Нижнем Ист-Сайде, сообщил менеджер Грегг Эдвардс. Он не раскрыл причину смерти.

Он сыграл персонажа Зеда, садиста-насильника-охранника в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" 1994 года, а также был известен ролью злодея Дориана в фильме Джима Керри "Маска", также 1994 года.

"Никто не играл злодея лучше, чем Питер, – сказал Эдвардс в телефонном интервью. – Но у него также была, знаете, нежная сторона, которую большинство людей никогда не видело, и сердце, большое, как золото".

Эдвардс сказал, что ему сообщили, что в квартире играла музыка более 24 часов, и это побудило проверить состояние актера. Эдвардс сказал, что разговаривал с Грином в начале этой недели.

Грин родился в Монтклере, штат Нью-Джерси, 8 октября 1965 года. Он начал сниматься в свои 20 лет, живя в Нью-Йорке, согласно его биографии на веб-сайте IMDB. Эдвардс сказал, что у Грина остались сестра и брат.

Юлия Шрамко

