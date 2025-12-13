Известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска" актер Питер Грин умер в возрасте 60 лет
Киев • УНН
Питер Грин, актер, известный по фильмам «Криминальное чтиво» и «Маска», умер в возрасте 60 лет.
Питер Грин, актер, известный по ролям злодеев и преступников, в частности по роли Зеда в фильме "Криминальное чтиво", скончался в своем доме в Нью-Йорке в пятницу, подтвердил его менеджер. Ему было 60 лет, пишет УНН со ссылкой на NBC News.
Подробности
Грина нашли мертвым в его квартире на Нижнем Ист-Сайде, сообщил менеджер Грегг Эдвардс. Он не раскрыл причину смерти.
Он сыграл персонажа Зеда, садиста-насильника-охранника в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" 1994 года, а также был известен ролью злодея Дориана в фильме Джима Керри "Маска", также 1994 года.
"Никто не играл злодея лучше, чем Питер, – сказал Эдвардс в телефонном интервью. – Но у него также была, знаете, нежная сторона, которую большинство людей никогда не видело, и сердце, большое, как золото".
Эдвардс сказал, что ему сообщили, что в квартире играла музыка более 24 часов, и это побудило проверить состояние актера. Эдвардс сказал, что разговаривал с Грином в начале этой недели.
Грин родился в Монтклере, штат Нью-Джерси, 8 октября 1965 года. Он начал сниматься в свои 20 лет, живя в Нью-Йорке, согласно его биографии на веб-сайте IMDB. Эдвардс сказал, что у Грина остались сестра и брат.