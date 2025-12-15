Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями

В воскресенье, 14 декабря, тела голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель были найдены в доме режиссера в Лос-Анджелесе, у супругов были колотые ранения. Об этом информирует издание People, передает УНН.

Отмечается, что 14 декабря в своем доме в Брентвуде, штат Калифорния, Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми, предположительно, в результате убийства.

Оба получили ранения, характерные для нападения с ножом. В настоящее время проводится расследование.