Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями
Киев • УНН
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Супруги получили колотые ранения, что указывает на вероятное убийство.
В воскресенье, 14 декабря, тела голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель были найдены в доме режиссера в Лос-Анджелесе, у супругов были колотые ранения. Об этом информирует издание People, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 14 декабря в своем доме в Брентвуде, штат Калифорния, Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми, предположительно, в результате убийства.
Оба получили ранения, характерные для нападения с ножом. В настоящее время проводится расследование.
Супруги Райнер были женаты с 1989 года.
Райнер получил известность благодаря лентам "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году он сыграл отца главного персонажа в фильме "Волк с Уолл-стрит".
Напомним
Питер Грин, актер, известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска", умер в возрасте 60 лет. Грина нашли мертвым в его квартире на Нижнем Ист-Сайде, сообщил менеджер Грегг Эдвардс. Он не раскрыл причину смерти.
