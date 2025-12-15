$42.270.00
14 декабря, 21:34 • 10239 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 17052 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 16777 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 26488 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 33846 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 49157 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 74513 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 51078 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 47151 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 38709 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Супруги получили колотые ранения, что указывает на вероятное убийство.

Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями

В воскресенье, 14 декабря, тела голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель были найдены в доме режиссера в Лос-Анджелесе, у супругов были колотые ранения. Об этом информирует издание People, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 14 декабря в своем доме в Брентвуде, штат Калифорния, Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми, предположительно, в результате убийства. 

Оба получили ранения, характерные для нападения с ножом. В настоящее время проводится расследование.

- пишет издание.

Супруги Райнер были женаты с 1989 года.

Райнер получил известность благодаря лентам "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году он сыграл отца главного персонажа в фильме "Волк с Уолл-стрит".

Напомним

Питер Грин, актер, известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Маска", умер в возрасте 60 лет. Грина нашли мертвым в его квартире на Нижнем Ист-Сайде, сообщил менеджер Грегг Эдвардс. Он не раскрыл причину смерти.

Был звездой "Mortal Combat" и имел российский паспорт: в возрасте 75 лет умер актер Кэри-Хироюки Тагава

Вита Зеленецкая

