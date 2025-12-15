Похорон Степана Гіги у Львові: тисячі людей прийшли попрощатися з Народним артистом України
Київ • УНН
У Львові відбулося прощання з Народним артистом України Степаном Гігою, на яке прийшли тисячі людей. Його поховали на Личаківському кладовищі, як він і заповідав.
У Львові відбулось прощання з Народним артистом України Степаном Гігою. Тисячі людей прийшли на церемонію, повідомляє УНН з посиланням на міську раду Львова.
Деталі
Львів’яни провели загальноміську церемонію прощання на площі Ринок. Міський сурмач зіграв пісню "У райськім саду (Яворина)".
Далі піша хода вирушила на Личаківське кладовище. Степана Гігу поховали на полі № 75. Саме тут, на Личаківському кладовищі у Львові, артист заповів бути похованим
Нагадаємо
Степан Гіга помер у віці 66 років 12 грудня. Ще у листопаді його терміново прооперували. Його стан оцінювався як важкий, але стабільний.
Прощання зі Степаном Гігою було заплановано 14 грудня, а похорон - 15 грудня.