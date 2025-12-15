$42.190.08
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 1396 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 1556 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 8434 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 11694 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 15157 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17862 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19009 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20137 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18671 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
Похорон Степана Гіги у Львові: тисячі людей прийшли попрощатися з Народним артистом України

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Львові відбулося прощання з Народним артистом України Степаном Гігою, на яке прийшли тисячі людей. Його поховали на Личаківському кладовищі, як він і заповідав.

Похорон Степана Гіги у Львові: тисячі людей прийшли попрощатися з Народним артистом України
Фото: Міська рада Львова

У Львові відбулось прощання з Народним артистом України Степаном Гігою. Тисячі людей прийшли на церемонію, повідомляє УНН з посиланням на міську раду Львова.

Деталі

Львів’яни провели загальноміську церемонію прощання на площі Ринок. Міський сурмач зіграв пісню "У райськім саду (Яворина)".

Далі піша хода вирушила на Личаківське кладовище. Степана Гігу поховали на полі № 75. Саме тут, на Личаківському кладовищі у Львові, артист заповів бути похованим

- заявили у міській раді.

Нагадаємо

Степан Гіга помер у віці 66 років 12 грудня. Ще у листопаді його терміново прооперували. Його стан оцінювався як важкий, але стабільний.

Прощання зі Степаном Гігою було заплановано 14 грудня, а похорон - 15 грудня.

Євген Устименко

