Похорон Степана Гіги у Львові: тисячі людей прийшли попрощатися з Народним артистом України

У Львові відбулось прощання з Народним артистом України Степаном Гігою. Тисячі людей прийшли на церемонію, повідомляє УНН з посиланням на міську раду Львова.

Львів’яни провели загальноміську церемонію прощання на площі Ринок. Міський сурмач зіграв пісню "У райськім саду (Яворина)".

Далі піша хода вирушила на Личаківське кладовище. Степана Гігу поховали на полі № 75. Саме тут, на Личаківському кладовищі у Львові, артист заповів бути похованим