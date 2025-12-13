Степан Гіга буде похований у Львові: деталі прощання та похорону
Київ • УНН
Народний артист України Степан Гіга буде похований на Личаківському кладовищі у Львові. Прощання відбудеться 14 грудня у Гарнізонному храмі, похоронний чин – 15 грудня.
Народний артист України Степан Гіга буде похований на Личаківському кладовищі у Львові, прощання відбудеться 14 грудня, похорон - 15 грудня, повідомив мер Львова Андрій Садовий у суботу у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України", - написав Садовий.
З його слів, у неділю, 14 грудня, у другій половині дня буде прощання у Гарнізонному храмі. У понеділок, 15 грудня, - у другій половині дня чин похорону у Гарнізонному храмі, а потім - загальноміське прощання на площі Ринок.
"Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища", - зазначив Садовий.
З його слів, місто займається організацією прощання та поховання.
