Ексклюзив
11:00 • 2828 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 6282 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 7334 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 9782 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 4732 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 5506 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16398 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 31487 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 38333 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 33420 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
Степан Гіга буде похований у Львові: деталі прощання та похорону

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Народний артист України Степан Гіга буде похований на Личаківському кладовищі у Львові. Прощання відбудеться 14 грудня у Гарнізонному храмі, похоронний чин – 15 грудня.

Степан Гіга буде похований у Львові: деталі прощання та похорону

Народний артист України Степан Гіга буде похований на Личаківському кладовищі у Львові, прощання відбудеться 14 грудня, похорон - 15 грудня, повідомив мер Львова Андрій Садовий у суботу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України", - написав Садовий. 

З його слів, у неділю, 14 грудня, у другій половині дня буде прощання у Гарнізонному храмі. У понеділок, 15 грудня, - у другій половині дня чин похорону у Гарнізонному храмі, а потім - загальноміське прощання на площі Ринок.

"Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища", - зазначив Садовий.

З його слів, місто займається організацією прощання та поховання.

Команда Степана Гіги підтвердила смерть артиста: інформацію щодо прощання оприлюднять завтра12.12.25, 21:34

Юлія Шрамко

СуспільствоКультура
Музикант
Львів