12:30 • 386 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 3892 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 8008 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 8746 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 10490 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:54 • 5560 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
07:37 • 5908 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16516 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 31625 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 38575 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Степан Гига будет похоронен во Львове: детали прощания и похорон

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Народный артист Украины Степан Гига будет похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Прощание состоится 14 декабря в Гарнизонном храме, похоронный чин – 15 декабря.

Степан Гига будет похоронен во Львове: детали прощания и похорон

Народный артист Украины Степан Гига будет похоронен на Лычаковском кладбище во Львове, прощание состоится 14 декабря, похороны - 15 декабря, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Степан Гига завещал быть похороненным во Львове, на Лычаковском кладбище. Выполняем его последнюю волю и сообщаем о чине прощания с народным артистом Украины", - написал Садовый.

По его словам, в воскресенье, 14 декабря, во второй половине дня будет прощание в Гарнизонном храме. В понедельник, 15 декабря, - во второй половине дня чин похорон в Гарнизонном храме, а затем - общегородское прощание на площади Рынок.

"Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища", - отметил Садовый.

По его словам, город занимается организацией прощания и похорон.

Команда Степана Гиги подтвердила смерть артиста: информацию о прощании обнародуют завтра12.12.25, 21:34 • 4192 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКультура
Музыкант
Львов