Степан Гига будет похоронен во Львове: детали прощания и похорон
Киев • УНН
Народный артист Украины Степан Гига будет похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Прощание состоится 14 декабря в Гарнизонном храме, похоронный чин – 15 декабря.
Народный артист Украины Степан Гига будет похоронен на Лычаковском кладбище во Львове, прощание состоится 14 декабря, похороны - 15 декабря, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в субботу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Степан Гига завещал быть похороненным во Львове, на Лычаковском кладбище. Выполняем его последнюю волю и сообщаем о чине прощания с народным артистом Украины", - написал Садовый.
По его словам, в воскресенье, 14 декабря, во второй половине дня будет прощание в Гарнизонном храме. В понедельник, 15 декабря, - во второй половине дня чин похорон в Гарнизонном храме, а затем - общегородское прощание на площади Рынок.
"Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища", - отметил Садовый.
По его словам, город занимается организацией прощания и похорон.
