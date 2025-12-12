Команда Степана Гиги подтвердила смерть артиста: информацию о прощании обнародуют завтра
Киев • УНН
На официальной странице Степана Гиги появилось сообщение о смерти артиста. Информацию о прощании и церемонии почтения памяти обнародуют завтра, передает УНН.
Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов. Выражаем искреннюю благодарность всем поклонникам за вашу любовь, поддержку и теплые слова, которые вы дарили Степану Петровичу на протяжении многих лет. Ваша любовь была для него безгранично важной
Всю официальную информацию о прощании и церемонии почтения памяти обещают обнародовать завтра.
Напомним
В ноябре украинского певца Степана Гигу срочно прооперировали. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.