Команда Степана Гиги подтвердила смерть артиста: информацию о прощании обнародуют завтра

$42.270.01
49.520.30
ukenru
18:15 • 3926 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 9270 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 14720 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 21208 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 25670 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 36348 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 28900 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23198 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23348 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24210 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
5.9м/с
85%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 21228 просмотра
российская "военная экономика" исчерпала ресурс: в разведке рассказали о признаках12 декабря, 11:11 • 10192 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе12 декабря, 11:30 • 16737 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12 декабря, 12:07 • 22910 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 20666 просмотра
публикации
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals17:56 • 5194 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 25670 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 21090 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 36348 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 73064 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Одесса
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 21090 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 21479 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 50543 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 44155 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 48928 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Ту-95

Команда Степана Гиги подтвердила смерть артиста: информацию о прощании обнародуют завтра

Киев • УНН

 • 130 просмотра

На официальной странице Степана Гиги появилось сообщение о его смерти. Информацию о прощании и церемониях почтения обещают обнародовать завтра.

Команда Степана Гиги подтвердила смерть артиста: информацию о прощании обнародуют завтра

На официальной странице Степана Гиги появилось сообщение о смерти артиста. Информацию о прощании и церемонии почтения памяти обнародуют завтра, передает УНН.

Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов. Выражаем искреннюю благодарность всем поклонникам за вашу любовь, поддержку и теплые слова, которые вы дарили Степану Петровичу на протяжении многих лет. Ваша любовь была для него безгранично важной

- говорится в сообщении.

Всю официальную информацию о прощании и церемонии почтения памяти обещают обнародовать завтра.

Во Львове умер певец Степан Гига - СМИ12.12.25, 20:42 • 1378 просмотров

Напомним

В ноябре украинского певца Степана Гигу срочно прооперировали. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Антонина Туманова

Культура
Музыкант