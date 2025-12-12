Команда Степана Гіги підтвердила смерть артиста: інформацію щодо прощання оприлюднять завтра
Київ • УНН
На офіційній сторінці Степана Гіги з'явилося повідомлення про його смерть. Інформацію про прощання та церемонії вшанування обіцяють оприлюднити завтра.
На офіціній сторінці Степана Гіги з'явилось повідомлення про смерть артиста. Інформацію про прощання та церемонії вшанування оприлюднять завтра, передає УНН.
Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів. Висловлюємо щиру подяку всім прихильникам за вашу любов, підтримку та теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу впродовж багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важливою
Всю офіційну інформацію щодо прощання та церемонії вшанування обіцяють оприлюднити завтра.
У Львові помер співак Степан Гіга - ЗМІ12.12.25, 20:42 • 1362 перегляди
Нагадаємо
У листопаді українського співака Степана Гігу терміново прооперували. Його стан оцінювався як важкий, але стабільний.