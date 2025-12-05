Умеров и Гнатов сегодня продолжают переговоры с представителями США в Майами - СМИ

$42.180.02
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 17057 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 18100 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 23923 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 37115 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 45803 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 39220 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 67261 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34900 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57846 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 31934 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 18121 просмотра
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 8796 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 18358 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 14932 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 15174 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 17061 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 32167 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 67264 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 51220 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Европа
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 5604 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 18326 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 24184 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 38105 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 38169 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Беспилотный летательный аппарат

Умеров и Гнатов сегодня продолжают переговоры с представителями США в Майами - СМИ

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Глава делегации Украины Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов продолжают переговоры с представителями США во Флориде. Президент рассмотрит их отчет и определит дальнейшие шаги.

Умеров и Гнатов сегодня продолжают переговоры с представителями США в Майами - СМИ

Глава делегации Украины на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров и участник делегации, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сегодня продолжают переговоры с представителями США во Флориде, сообщил журналист DW Миша Комадовский в X, пишет УНН.

Умеров и Гнатов продолжают переговоры с представителями США во Флориде

- написал журналист DW.

"После конструктивных обсуждений вчера вечером делегация сегодня возобновляет работу в Майами. Президент рассмотрит их отчет и определит дальнейшие шаги", – отметил украинский чиновник, которого цитирует журналист.

Напомним

По сообщениям, 4 декабря спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер уже встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
Флорида