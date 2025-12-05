Умеров и Гнатов сегодня продолжают переговоры с представителями США в Майами - СМИ

Глава делегации Украины на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров и участник делегации, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сегодня продолжают переговоры с представителями США во Флориде, сообщил журналист DW Миша Комадовский в X, пишет УНН.

"После конструктивных обсуждений вчера вечером делегация сегодня возобновляет работу в Майами. Президент рассмотрит их отчет и определит дальнейшие шаги", – отметил украинский чиновник, которого цитирует журналист.

Напомним

По сообщениям, 4 декабря спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер уже встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами.