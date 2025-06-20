Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС

Ежегодно 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Этот день призван привлечь внимание международного сообщества к судьбе людей, вынужденных покидать свои дома из-за вооруженных конфликтов и преследований. Эта дата имеет особое значение и для Украины: по состоянию на начало года почти 4,3 миллиона украинцев получили временную защиту в странах ЕС. Больше всего украинских беженцев в настоящее время находится в Германии, Польше и Чехии. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Евростата.

По состоянию на 31 января 2025 года под временной защитой в странах ЕС находились почти 4,3 миллиона украинцев, вынужденных покинуть свои дома в Украине из-за российской агрессии.

Наибольшее количество украинцев приняли:

Германия - 1 170 250 человек (27,3%);

Польша - 993 015 человек (23,2%);

Чехия - 394 985 человек (9,2%).

В январе было зафиксировано незначительный рост общего числа беженцев в странах ЕС - на 25 530 человек (+0,6%). Наибольший рост - в Германии, Чехии и Испании. В то же время их количество уменьшилось в Дании, Франции, Австрии и Литве.

"Граждане Украины составляют более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в ЕС", - говорится в отчете. Среди них:

женщины - 44,8%;

дети - 31,8%;

мужчины - 23,4%.

В пересчете на 1 000 жителей стран ЕС самая высокая концентрация украинцев - в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26,0), тогда как средний показатель по ЕС составляет 9,5.

В течение первого квартала 2025 года Евросоюз предоставил статус защиты в первой инстанции 66 315 соискателям убежища - это на треть меньше, чем в конце 2024-го. Чаще всего статус получали афганцы, венесуэльцы и украинцы.

По оценкам Центра экономической стратегии, по состоянию на конец ноября 2024 года за границей оставались 5,2 млн украинских беженцев. Большинство (3,7 млн) выехали через западные границы, еще 239 тысяч - через россию или беларусь.

Кроме того, около 1,3 млн украинцев стали беженцами в россии или беларуси, по данным ООН.

Министерство по возвращению украинцев

В декабре 2024 года в Украине официально заработало Министерство национальной единства, которое возглавил Алексей Чернышов, назначенный также вице-премьер-министром. Его главная цель, как отмечается - объединение украинцев по всему миру и создание условий для их возвращения домой.

Идея создать подобное министерство обсуждалась еще летом 2024 года. В частности, президент Владимир Зеленский публично говорил о запуске "министерства единения" или "министерства возвращения".

"Мы не можем никого заставить вернуться. Это невозможно. Единственная мотивация вернуться в Украину - это успешная Украина и любовь к своей Родине. Только эти два фактора способны побудить украинцев серьезно рассматривать такое решение. Никакого принуждения не было и не будет", - подчеркнул Чернышов в интервью каналу Euronews.

Министр также прокомментировал инициативу Еврокомиссии по продлению временной защиты украинцев в ЕС до марта 2027 года. По его мнению, это решение создает "более 20 месяцев ясности" для планирования жизни украинцев за границей и потенциального возвращения домой.

"Для кого-то главным является мир - стабильный и продолжительный. Для других - это вопрос экономического развития, рынка труда, лучшего трудоустройства, новых рабочих мест, экономического прорыва. Для третьих - европейская интеграция. Но если мы будем двигаться этим путем, то большинство украинцев всерьез задумается над тем, чтобы вернуться в Украину", - считает Чернышов.

Еще одним направлением этой политики стало внедрение множественного гражданства, которое было принято 18 июня 2025 года. По словам вице-премьера, такой шаг отвечает запросам украинской диаспоры и является адекватной реакцией на демографические вызовы.

"В этом никаких рисков нет. Это абсолютно цивилизованный современный закон. Реформа, которая добавляет Украину к перечню цивилизованной группы стран. И я рад, что на этой неделе оно имеет все шансы состояться", - подчеркнул Чернышов.

"Правительство" надеется, что благодаря системным реформам, экономическому росту и процессу послевоенного восстановления Украина станет страной, в которую миллионы граждан захотят вернуться добровольно.