В Україну заходить хмара забрудненого повітря з Польщі: кому це загрожує

6 лютого західні регіони України можуть відчути погіршення якості повітря через переміщення забрудненої хмари пилу із західного боку, зокрема з території Польщі. Причинами забруднення є як природні фактори, так і промислові викиди, пише УНН.

Найбільше постраждають Львівська та Тернопільська області, де показники забруднення досягнуть 40-60 одиниць.

Пилові бурі та викиди шкідливих речовин призводять до значного зростання концентрації дрібних частинок у повітрі. Вони легко проникають у дихальні шляхи та можуть потрапляти в кровотік, що підвищує ризик проблем зі здоров’ям. За таких умов рекомендується мінімізувати перебування на відкритому повітрі.

Як розпізнати забруднення?

Під час пилової бурі повітря стає мутним і нагадує смог. Видимість помітно погіршується, а сонячне світло виглядає приглушеним. Якщо рівень забруднення високий, пилова хмара може набувати сіруватого або буро-жовтого відтінку, огортаючи місцевість щільною завісою.

Наслідки для здоров'я

Крім того, забруднення повітря має серйозні наслідки для здоров'я, особливо для дихальної системи. Дрібнодисперсні частки та токсичні гази легко проникають у легені, викликаючи кашель, задишку, загострення астми, бронхіти та хронічні захворювання органів дихання.

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Не менш небезпечний вплив забрудненого повітря на серцево-судинну систему. Вдихання шкідливих речовин може спричиняти підвищення артеріального тиску, збільшувати ризик серцевих нападів та інсультів, оскільки токсичні частки здатні проникати у кровоносну систему та викликати запальні процеси.

Ослаблення імунітету також є наслідком тривалого впливу забрудненого повітря. Організм стає більш вразливим до вірусів, бактерій та запальних процесів, що може призвести до частих захворювань і довготривалого відновлення після них.

Шкідливі речовини у повітрі можуть впливати на нервову систему, спричиняючи головний біль, запаморочення, втому та погіршення концентрації. У довгостроковій перспективі це може призвести до порушень пам’яті та зниження когнітивних функцій.

Також є серйозний ризик розвитку онкологічних захворювань. Довготривалий вплив канцерогенних речовин, важких металів та дрібних часток у повітрі може провокувати виникнення злоякісних пухлин.

Забруднене повітря негативно позначається на стані очей і шкіри. Подразнення слизових оболонок, почервоніння, алергічні реакції, сухість та запальні процеси можуть бути постійною проблемою в умовах високого рівня забруднення.

Окрему загрозу забруднене повітря становить для репродуктивного здоров’я. Токсичні речовини можуть впливати на фертильність, підвищувати ризик ускладнень під час вагітності та негативно позначатися на розвитку плода.

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Столиці це забруднення поки що не загрожує, зазначила керівниця лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Ніна Ротач у коментарі УНН.

"Поки що хмари немає, погода сонячна й гарна. Забруднення в Києві є щодня, але воно не надто високе. Ми проводимо вимірювання щодня, але станом на сьогодні нічого критичного не зафіксували", – сказала Ротач.

Вона додала, що в Києві найбільше забруднення спричиняють викиди автотранспорту – близько 80%, а також підприємства, що наразі працюють.

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Як захищати себе від забрудненого повітря?

1. Мінімізуйте перебування на відкритому повітрі – особливо в години, коли рівень пилу та забруднень найвищий.

2. Закривайте вікна та двері – використовуйте зволожувачі або очищувачі повітря з HEPA-фільтрами для підтримки чистоти в приміщенні.

3. Одягайте респіратор – для виходу на вулицю обирайте маски класу FFP2 або FFP3, які ефективно фільтрують шкідливі частки.

4. Пийте більше води – це допомагає зволожувати слизові оболонки та зменшувати вплив шкідливих речовин.

5. Використовуйте краплі для очей – вони допоможуть зняти подразнення, викликане пилом і токсичними речовинами в повітрі.

6. Слідкуйте за якістю повітря – перевіряйте актуальні показники через мобільні додатки та сайти, зокрема SaveEcoBot або застосунок "Київ Цифровий".

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Війна теж впливає на якість повітря

Війна суттєво впливає на стан повітря, спричиняючи додаткові викиди шкідливих речовин. Основними джерелами забруднення є лісові й побутові пожежі, горіння нафтопродуктів, артилерійські та ракетні обстріли, а також знешкодження ворожих боєприпасів.

Погіршення якості повітря відбувається у двох напрямах. Прямий вплив пов’язаний із детонацією боєприпасів, вибухами ракет, використанням артилерії та авіаударів. Непрямий – наслідком пожеж у природних екосистемах, знищенням нафтобаз та промислових об'єктів.

Попри різноманітність боєприпасів, їхня будова схожа: заряд і детонатор. Під час вибуху ці компоненти вивільняють у довкілля цілу низку хімічних речовин, які отруюють атмосферу. Це відбувається і в разі збиття ракети силами ППО – навіть якщо вона не влучає у ціль, її фрагменти залишають у повітрі небезпечні сполуки.

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Сучасні вибухові речовини містять азотні сполуки, які під час детонації окислюються, викидаючи в атмосферу чадний газ, сірку, вуглекислий газ, свинець, сажу та інші хімічні елементи.

Деякі з цих речовин є особливо небезпечними. Наприклад, гептил, що використовується в ракетному паливі, вражає нервову систему, дихальні шляхи та слизові оболонки.

Навіть нетоксичні викиди, хоч і не мають миттєвого впливу на здоров’я, можуть суттєво порушувати природний баланс атмосфери та спричиняти довгострокові екологічні наслідки.