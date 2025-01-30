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У Києві погіршився стан повітря: що радять робити жителям столиці

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У столиці зафіксовано підвищення концентрації пилу через несприятливі метеоумови та низьку швидкість вітру. Рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.

У Києві зафіксовано тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.

Деталі

"Станом на 12:30 30 січня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря", - повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Як вказано, фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Імовірною причиною підвищення рівня забрудненості називають метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Зниження температури та мокрий сніг - якою буде погода в Україні в лютому 29.01.25, 13:18 • 21980 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївЗдоров'я
kyivКиїв

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