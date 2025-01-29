Зниження температури та мокрий сніг - якою буде погода в Україні в лютому

У перші дні лютого в Україні очікується зниження температури. Повітря на більшу частину території країни надходитиме з північного заходу, що призведе до похолодання. Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу, пише УНН.

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"Якщо говорити за весь лютий, за прогнозами наших синоптиків і спеціалістів з Інституту Гідрометеорології, то середня місячна температура в лютому коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, і це все одно на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми. Але з приводу першої декади, перших днів, ми очікуємо на зниження температурних показників",—зазначила речниця.

За словами Птухи, морози очікуються якраз таки в перші дні лютого, особливо в нічні години, в межах 3-8 градусів морозу. Вдень температура теж може опускатися до мінусів, втім загалом буде близько 0 градусів.

Також, як зазначила речниця, 3 лютого у південних, частково центральних та східних областях, можливо і у північно-західних частинах може бути мокрий сніг.

Нагадаємо

Наприкінці січня в Україні прогнозується пік тепла з температурою до +17° у деяких регіонах. З 31 січня очікується зниження температури та поява опадів.