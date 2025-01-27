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Під кінець січня очікується "пік тепла", місцями до +17° - синоптик

Під кінець січня очікується "пік тепла", місцями до +17° - синоптик

Київ • УНН

 • 30731 перегляди

Наприкінці січня в Україні прогнозується пік тепла з температурою до +17° у деяких регіонах. З 31 січня очікується зниження температури та поява опадів.

Під кінець січня в Україні очікується пік тепла з температурою місцями, за попередніми прогнозами, до +17°. З 31 січня прогнозується зниження температури та поява опадів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у понеділок у Facebook, пише УНН.

Найближчими днями, якраз під завершення січня, в Україні очікується пік тепла. Принаймні поки що. Адже завтра та післязавтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12...+17 градусів

- написала синоптикиня.

На решті території, з її слів, також переважатиме тепла погода, протягом дня +7...+11 градусів.

Опадів і 28-го, і 29-го січня в Україні не передбачається.

У Києві у вівторок буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий. Уночі до +4 градусів, вдень до +8 градусів.

"Із 31-го січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади", - вказала Діденко.

"Отже, першу половину тижня варто бути максимально на свіжому повітрі, спостерігати за природою, не доганяти маршрутку, а пройтися пару зупинок пішки, пофотографувати якісь симпатичні аномалії, типу несподіванок бруньок чи квіточок, гарно провітрювати квартиру, проте не захоплюватися березнево-квітневим теплом, коливання температури повітря ще будуть згідно з сезоном", - зазначила синоптикиня.

Тепло, як наприкінці березня: погода у Києві встановила два рекорди в один день27.01.25, 11:38 • 45367 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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