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Под конец января ожидается "пик тепла", местами до +17° - синоптик

Под конец января ожидается "пик тепла", местами до +17° - синоптик

Киев  •  УНН

 • 7122 просмотра

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В конце января в Украине прогнозируется пик тепла с температурой до +17° в некоторых регионах. С 31 января ожидается снижение температуры и появление осадков.

Под конец января в Украине ожидается пик тепла с температурой местами, по предварительным прогнозам, до +17°. С 31 января прогнозируется снижение температуры и появление осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко в понедельник в Facebook, пишет УНН.

В ближайшие дни, как раз под завершение января, в Украине ожидается пик тепла. По крайней мере пока что. Ведь завтра и послезавтра максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и местами в центральных областях Украины достигнет +12...+17 градусов

- написала синоптик.

На остальной территории, по ее словам, также будет преобладать теплая погода, в течение дня +7...+11 градусов.

Осадков и 28-го, и 29-го января в Украине не предвидится.

В Киеве во вторник будет сухо, ветер южный, умеренный, временами порывистый. Ночью до +4 градусов, днем до +8 градусов.

«С 31-го января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки», - указала Диденко.

«Итак, первую половину недели стоит быть максимально на свежем воздухе, наблюдать за природой, не догонять маршрутку, а пройтись пару остановок пешком, пофотографировать какие-то симпатичные аномалии, типа неожиданностей почек или цветочков, хорошо проветривать квартиру, однако не увлекаться мартовско-апрельским теплом, колебания температуры воздуха еще будут согласно сезону», - отметила синоптик.

Тепло, как в конце марта: погода в Киеве установила два рекорда в один день27.01.25, 11:38 • 16990 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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