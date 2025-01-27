Тепло, как в конце марта: погода в Киеве установила два рекорда в один день
Киев • УНН
В Киеве 26 января зафиксировано два температурных рекорда - максимальная температура достигла 7,4°С. Среднесуточная температура составила 4,7°С, что на 9,7°С выше нормы.
В Киеве 26 января зафиксировано два температурных рекорда - максимальная температура достигла 7,4°С, а среднесуточная температура - 4,7°С, что на 9,7°С выше климатической нормы, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции учреждения, 26 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. В обсерватории сообщили, что это первые температурные рекорды 2025 года в столице.
Максимальная температура воздуха достигла 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года.
Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и достигла 4,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4°С, а климатическую норму - на 9,7°С.
"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 29 марта", - указали в обсерватории.
Аномальное тепло в Украине: прогноз погоды на сегодня27.01.25, 08:23 • 23391 просмотр