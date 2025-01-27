Тепло, как в конце марта: погода в Киеве установила два рекорда в один день

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В Киеве 26 января зафиксировано два температурных рекорда - максимальная температура достигла 7,4°С. Среднесуточная температура составила 4,7°С, что на 9,7°С выше нормы.

В Киеве 26 января зафиксировано два температурных рекорда - максимальная температура достигла 7,4°С, а среднесуточная температура - 4,7°С, что на 9,7°С выше климатической нормы, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции учреждения, 26 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. В обсерватории сообщили, что это первые температурные рекорды 2025 года в столице.

Максимальная температура воздуха достигла 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и достигла 4,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4°С, а климатическую норму - на 9,7°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 29 марта", - указали в обсерватории.

Аномальное тепло в Украине: прогноз погоды на сегодня27.01.25, 08:23 • 23391 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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