Аномальное тепло в Украине: прогноз погоды на сегодня

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Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
07:44 • 639 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 113920 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 193593 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 197267 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 273110 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 160161 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 132132 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 124848 просмотра

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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144839 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аномальное тепло в Украине: прогноз погоды на сегодня

Аномальное тепло в Украине: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 13071 просмотра

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В Украине ожидается сухая погода с температурой от +3° до +13° по всей территории. На юге и западе теплее всего, в юго-восточных областях утром туман с утра.

Сегодня в юго-восточных областях Украины утром туман. Без осадков. Температура воздуха во всех регионах будет выше нуля. Погода будет напоминать весеннюю. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, начало недели в Украине будет очень теплым.

27 января столбики термометров по всей стране покажут +3°...+8°, а на юге и западе воздух прогреется до +9°...+13°. Осадков не ожидается, день будет сухой с небольшой облачностью.

В северных областях солнечно, облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура воздуха +5+7 градусов.

В центральных областях солнечно, облачно с прояснениями, местами переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +6+8 градусов.

В южных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +7+9 градусов.

В восточных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +5+7 градусов.

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На Киевщине без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем 5-10°; в Киеве днем 7-9°.

Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста27.01.25, 06:20 • 14190 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

КиевКиевская область
ukrainaУкраина
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