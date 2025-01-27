Аномальное тепло в Украине: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается сухая погода с температурой от +3° до +13° по всей территории. На юге и западе теплее всего, в юго-восточных областях утром туман с утра.
Сегодня в юго-восточных областях Украины утром туман. Без осадков. Температура воздуха во всех регионах будет выше нуля. Погода будет напоминать весеннюю. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, начало недели в Украине будет очень теплым.
27 января столбики термометров по всей стране покажут +3°...+8°, а на юге и западе воздух прогреется до +9°...+13°. Осадков не ожидается, день будет сухой с небольшой облачностью.
В северных областях солнечно, облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура воздуха +5+7 градусов.
В центральных областях солнечно, облачно с прояснениями, местами переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +6+8 градусов.
В южных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +7+9 градусов.
В восточных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +5+7 градусов.
На Киевщине без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем 5-10°; в Киеве днем 7-9°.
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