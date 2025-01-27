Аномальне тепло в Україні: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні у південно-східних областях України зранку туман. Без опадів. Температура повітря в усіх регіонах буде вище нуля. Погода буде нагадувати весняну. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, початок тижня в Україні буде дуже теплим.

27 січня стовпчики термометрів по всій країні покажуть +3°...+8°, а на півдні та заході повітря прогріється до +9°...+13°. Опадів не очікується, день буде сухий із невеликою хмарністю.

У північних областях сонячно, хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура повітря +5+7 градусів.

У центральних областях сонячно, хмарно з проясненнями, місцями мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +6+8 градусів.

У південних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +7+9 градусів.

У східних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +5+7 градусів.

На Київщині без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень 5-10°; у Києві вдень 7-9°.

Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту