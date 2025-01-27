Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, у всьому світі відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2005 році, пише УНН.

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Саме в цей день, 80 років тому, війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого та найстрашнішого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцім).

З травня 1940 року у цьому таборі смерті було знищено близько двох мільйонів євреїв.

Всього з 1933 по 1945 рік німецькі нацисти та їх пособники у Європі вбили понад шість мільйонів євреїв, з яких більш як 1,5 мільйона були дітьми.

Символом Голокосту в Україні є Бабин Яр, де за час окупації української столиці нацисти розстріляли близько 100 євреїв, українців та представників інших національностей. За різними оцінками, нацисти закатували на території сучасної України більше одного мільйона євреїв.

Зазначимо, що в березні 2022 року російські окупанти обстріляли Бабин Яр.

Також у Харкові є Дробицький Яр - відоме місце масових розстрілів цивільного, насамперед єврейського, населення нацистами під час Другої світової війни. За різними оцінками, тут поховано від 14 до 20 тис. жертв нацизму. У 2002 році на місці трагедії відкрили меморіал. А у 2022-му в центральний монумент меморіалу – менору влучили російські снаряди.

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Голокост став найбільшим актом геноциду в історії людства, і воєнним злочином за який ватажки нацистського режиму Німеччини відповіли на Нюрнберзькому трибуналі.

Нині такий самий геноцид творять на українській землі російські окупанти, зокрема у Бучі, Бородянці, Ізюмі, Маріуполі та решті населених пунктів, які армія рф знищує до тла, та де окупанти свідомо і масово вбивали мирних людей.

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