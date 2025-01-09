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Рада визнала геноцид черкеського народу, вчинений під час російсько-кавказької війни

Рада визнала геноцид черкеського народу, вчинений під час російсько-кавказької війни

Київ • УНН

 • 56632 перегляди

Верховна Рада України визнала геноцид черкеського народу, вчинений Російською імперією у 1763-1864 роках. Внаслідок етнічних чисток, масових вбивств та примусового переселення було знищено або вигнано понад 90% черкесів.

Верховна Рада підтримала проєкт постанови, якою нардепи визнали геноцид черкеського народу, вчинений російською імперією під час російсько-кавказької війни, що супроводжувався етнічною чисткою, масовими вбивствами, примусовим переселенням, а також організацією голоду та епідемій.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка та картку проєкту постанови №11347.

Деталі

"Верховна Рада ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу. За - 232", - повідомив Гончаренко.

Як зазначив Гончаренко, геноцид, здійснений російською імперією під час російсько-кавказької війни (1763–1864), супроводжувався етнічною чисткою, масовими вбивствами, примусовим переселенням, а також організацією голоду та епідемій.

Внаслідок цього було фізично знищено або вигнано понад 90% черкесів. Україна вшановує пам’ять жертв цього злочину, засуджує колоніальну політику імперії та закликає міжнародну спільноту визнати цей геноцид

 - додав нардеп.

Відповідно до постанови, ВР визнає, що масове знищення черкесів (адигів) та їх насильницьке вигнання з історичної батьківщини до Османської імперії в період російсько-кавказької війни 1763-1864 років має всі ознаки геноциду, і що якби такі злочини були вчинені сьогодні, то вони беззаперечно були б визнані порушенням Четвертої Гаазької конвенції від 10 жовтня 1907 року та актом геноциду, відповідно до Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року.

Також Рада постановила вшановувати пам’ять усіх жертв цього злочину та висловити свою солідарність із черкеським (адигським) народом.

Окрім того, Рада: рішуче засуджує спрямовані на геноцид дії Російської імперії, які призвели до загибелі сотень тисяч черкесів, завдали значної шкоди основам черкеського суспільства і великих втрат людству;

закликала всі країни та міжнародні організації, які ще не визнали масове знищення черкесів геноцидом, зробити це;

закликала рф офіційно визнати цей злочин і вибачитися за нього;

доручила українському уряду та закликала уряди інших країн сприяти обізнаності про цей та інші злочини, вчинені Російською імперією, шляхом розвитку знань про них в освітніх та дослідницьких програмах;

засудила спроби викривлення нинішнім російським режимом історичних фактів для підтримки ідеології пригнічення та агресії;

визнала право черкеського (адигського) народу в діаспорі на репатріацію до земель колишнього розселення у північно-західній частині Кавказу з подальшою реалізацією права на національне самовизначення на своїй історичній території.

Нагадаємо

Сенат Чехії визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду. Рішення підтримали 70 сенаторів із 76 присутніх, приєднавшись до інших країн, які раніше зробили аналогічне визнання.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
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