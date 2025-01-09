Рада признала геноцид черкесского народа, совершенный во время русско-кавказской войны

Верховная Рада поддержала проект постановления, которым нардепы признали геноцид черкесского народа, совершенный российской империей во время русско-кавказской войны, сопровождавшийся этнической чисткой, массовыми убийствами, принудительным переселением, а также организацией голода и эпидемий.

Об этом пишет УНН с ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко и карточку проекта постановления №11347.

Детали

«Верховная Рада приняла постановление о признании геноцида черкесского народа. За - 232», - сообщил Гончаренко.

Как отметил Гончаренко, геноцид, осуществленный российской империей во время русско-кавказской войны (1763-1864), сопровождался этнической чисткой, массовыми убийствами, принудительным переселением, а также организацией голода и эпидемий.

В результате этого было физически уничтожено или изгнано более 90% черкесов. Украина чтит память жертв этого преступления, осуждает колониальную политику империи и призывает международное сообщество признать этот геноцид - добавил нардеп.

Согласно постановлению, ВР признает, что массовое уничтожение черкесов (адыгов) и их насильственное изгнание с исторической родины в Османскую империю в период русско-кавказской войны 1763-1864 годов имеет все признаки геноцида, и если бы такие преступления были совершены сегодня, то они безусловно были бы признаны нарушением Четвертой Гаагской конвенции от 10 октября 1907 года и актом геноцида, согласно Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года.

Также Совет постановил почтить память всех жертв этого преступления и выразить свою солидарность с черкесским (адыгским) народом.

Кроме того, Совет: решительно осуждает направленные на геноцид действия Российской империи, которые привели к гибели сотен тысяч черкесов, нанесли значительный ущерб основам черкесского общества и большие потери человечеству;

призвала все страны и международные организации, которые еще не признали массовое уничтожение черкесов геноцидом, сделать это;

призвала рф официально признать это преступление и извиниться за него;

поручила украинскому правительству и призвала правительства других стран способствовать осведомленности об этом и других преступлениях, совершенных Российской империей, путем развития знаний о них в образовательных и исследовательских программах;

осудила попытки искажения нынешним российским режимом исторических фактов для поддержки идеологии угнетения и агрессии;

признала право черкесского (адыгского) народа в диаспоре на репатриацию на земли прежнего расселения в северо-западной части Кавказа с последующей реализацией права на национальное самоопределение на своей исторической территории.

Напомним

Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Решение поддержали 70 сенаторов из 76 присутствующих, присоединившись к другим странам, которые ранее сделали аналогичное признание.