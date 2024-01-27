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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста

Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 05:17  •  12175 просмотра

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Международный день памяти жертв Холокоста, установленный ООН, отмечается сегодня во всем мире. В этот день чтят память шести миллионов евреев, в том числе более 1,5 миллиона детей, которые были убиты нацистами по всей Европе в 1933-1945 годах.

Сегодня, 27 января, во всем мире проходят мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Событие было основано резолюцией Генассамблеи ООН в 2005 году, пишет УНН.

Именно 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего и самого страшного нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

С мая 1940 года в этом лагере смерти было уничтожено около двух миллионов евреев.

Всего с 1933 по 1945 год немецкие нацисты и их пособники в Европе убили более шести миллионов евреев, из которых более 1,5 миллиона были детьми.

Символом Холокоста в Украине является Бабий Яр. Здесь за время оккупации Киева нацисты расстреляли около 100 евреев, украинцев и представителей других национальностей.

По разным оценкам, нацисты замучили на территории современной Украины более одного миллиона евреев.  

Холокост стал крупнейшим актом геноцида в истории человечества, и военным преступлением за которое главари нацистского режима Германии ответили на Нюрнбергском трибунале.

Сейчас такой же геноцид творят на украинской земле российские оккупанты. Буча, Бородянка, Изюм, Мариуполь сотни других населенных пунктов, где оккупанты сознательно и массово убивали мирных людей.

Наконец об этом заговорили и в ООН. В частности Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине уже указывает на призывы к геноциду в риторике представителей россии и о возможных преступлениях против человечности в Украине.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
Today is International Holocaust Remembrance Day
Новости по теме

Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста, установленный ООН, отмечается сегодня во всем мире. В этот день чтят память шести миллионов евреев, в том числе более 1,5 миллиона детей, которые были убиты нацистами по всей Европе в 1933-1945 годах.

Общество •   •  12175 просмотра
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста

Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по объектам гражданской инфраструктуры в Славянске 27 января. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины. Накануне Россия также нанесла воздушный удар с использованием 4 ударных беспилотников "Шахид", которые, по данным Генштаба, были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Война •   •  25043 просмотра
Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Генеральный штаб Украины сообщил о 98 боевых столкновениях вдоль линии фронта за прошедшие сутки. Украинские войска отбили атаки на разных участках фронта, при этом враг продолжает наступать, несмотря на значительные потери.

Война •   •  22435 просмотра
За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте - Генштаб

США нанесли новый удар по Йемену

Американские военные нанесли воздушный удар по Йемену 27 января, нацелившись на противокорабельную ракету Хути, которая была готова к запуску и представляла угрозу для коммерческих судов и кораблей ВМС США в регионе Красного моря.

Новости Мира •   •  20233 просмотра
США нанесли новый удар по Йемену

Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября

Несколько сотрудников БАПОР находятся под следствием по подозрению в причастности к нападению ХАМАС в Израиле 7 октября. Это заставило Агентство ООН немедленно разорвать их контракты и начать расследование для установления фактов и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Новости Мира •   •  17894 просмотра
Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября

США одобрили продажу F-16 Турции

Государственный департамент США санкционировал потенциальную продажу 40 новых истребителей F-16 и модернизационных комплектов для существующего парка F-16 Турции на сумму 23 миллиарда долларов. Это произошло вскоре после того, как Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Параллельно Греция получит 40 истребителей F-35 с целью сбалансировать отношения между двумя союзниками по НАТО.

Новости Мира •   •  15874 просмотра
США одобрили продажу F-16 Турции

Международный день портвейна, День обмена семенами. Что еще можно отметить 27 января

Сегодня отмечается Международный день портвейна - португальского вина, появление которого, как ни странно, связано с политикой.

УНН Lite •   •  15535 просмотра
Международный день портвейна, День обмена семенами. Что еще можно отметить 27 января

Евросоюз осудил применение смертной казни с использованием азота в США

ЕС осудил США за казнь Кеннета Юджина Смита в Алабаме с помощью газа азота. ЕС выступает против смертной казни во всех случаях как нарушения права на жизнь и человеческое достоинство.

Новости Мира •   •  15689 просмотра
Евросоюз осудил применение смертной казни с использованием азота в США

Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-2 и антенну связи в Херсонской области. БМП-2 обстреливала украинские позиции на правом берегу области. Спецназовцы также сбили российский флаг, развевающийся на антенне.

Война •   •  20003 просмотра
Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией

Дания выделит $8,75 млн на поддержку антикоррупционных усилий Украины в рамках Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. Об этом объявил министр иностранных дел Дании во время визита в Украину.

Политика •   •  19933 просмотра
Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией