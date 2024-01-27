Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста
Киев • УНН
Международный день памяти жертв Холокоста, установленный ООН, отмечается сегодня во всем мире. В этот день чтят память шести миллионов евреев, в том числе более 1,5 миллиона детей, которые были убиты нацистами по всей Европе в 1933-1945 годах.
Сегодня, 27 января, во всем мире проходят мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Событие было основано резолюцией Генассамблеи ООН в 2005 году, пишет УНН.
Именно 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего и самого страшного нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
С мая 1940 года в этом лагере смерти было уничтожено около двух миллионов евреев.
Всего с 1933 по 1945 год немецкие нацисты и их пособники в Европе убили более шести миллионов евреев, из которых более 1,5 миллиона были детьми.
Символом Холокоста в Украине является Бабий Яр. Здесь за время оккупации Киева нацисты расстреляли около 100 евреев, украинцев и представителей других национальностей.
По разным оценкам, нацисты замучили на территории современной Украины более одного миллиона евреев.
Холокост стал крупнейшим актом геноцида в истории человечества, и военным преступлением за которое главари нацистского режима Германии ответили на Нюрнбергском трибунале.
Сейчас такой же геноцид творят на украинской земле российские оккупанты. Буча, Бородянка, Изюм, Мариуполь сотни других населенных пунктов, где оккупанты сознательно и массово убивали мирных людей.
Наконец об этом заговорили и в ООН. В частности Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине уже указывает на призывы к геноциду в риторике представителей россии и о возможных преступлениях против человечности в Украине.
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв Холокоста, установленный ООН, отмечается сегодня во всем мире. В этот день чтят память шести миллионов евреев, в том числе более 1,5 миллиона детей, которые были убиты нацистами по всей Европе в 1933-1945 годах.
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