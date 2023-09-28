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Офіс Генпрокурора: важливо, що Комісія ООН уже говорить про заклики до геноциду в риториці представників рф, фінальний звіт буде у березні

Офіс Генпрокурора: важливо, що Комісія ООН уже говорить про заклики до геноциду в риториці представників рф, фінальний звіт буде у березні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Для України важливо, що Комісія ООН з розслідування порушень в Україні вже говорить про заклики до геноциду в риториці представників росії і про можливі злочини проти людяності в Україні, фінальний звіт Комісії буде у березні наступного року. Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

Цитата

"Комісія не завершила свою роботу. Фінальний звіт комісії буде в березні наступного року. Зараз вони підготують звіт в жовтні, який вони представлять перед Радою з прав людини ООН, а в березні буде остаточний. Комісія дуже обережна, це юристи дуже високого рівня, вони кожне слово, яке вони використовують, розуміючи можливі наслідки і підхоплення в тому числі пропагандою російською, вони намагаються бути дуже обережними. Тому наразі вони, що дуже важливо для України, уже говорять про можливі злочини проти людяності в Україні, (...) і вже говорять про заклики до геноциду, які вони також вбачають в риториці представників російської федерації. На цьому етапі це вже не погано", - зазначив Бєлоусов.

"Звісно, усі ми хочемо, щоби Комісія і відповідні міжнародні судові інституції визначили геноцид росіян проти українців, але це ще займає час, у правничій спільноті, у міжнародній спільноті треба бути дуже обережним, треба збирати докази, і поступово доводити це. Ми впевнені, що нам це вдасться", - вказав прокурор.

Нагадаємо

Комісія ООН з розслідування порушень в Україні зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах під їхнім контролем було широко поширеним і систематичним, а також стурбована можливістю геноциду та підбурюванням до геноциду та продовжує свої розслідування.

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