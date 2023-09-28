Офис Генпрокурора: важно, что Комиссия ООН уже говорит о призывах к геноциду в риторике представителей рф, финальный отчет будет в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Для Украины важно, что Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине уже говорит о призывах к геноциду в риторике представителей россии и о возможных преступлениях против человечности в Украине, финальный отчет Комиссии будет в марте следующего года. Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.
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"Комиссия не завершила свою работу. Финальный отчет комиссии будет в марте следующего года. Сейчас они подготовят отчет в октябре, который они представят перед Советом по правам человека ООН, а в марте будет окончательный. Комиссия очень осторожна, это юристы очень высокого уровня, они каждое слово, которое они используют, понимая возможные последствия и подхвата в том числе пропагандой российской, они стараются быть очень осторожными. Поэтому сейчас они, что очень важно для Украины, уже говорят о возможных преступлениях против человечности в Украине, (...) и уже говорят о призывах к геноциду, которые они также усматривают в риторике представителей российской федерации. На этом этапе это уже не плохо", - отметил Белоусов.
"Конечно, все мы хотим, чтобы Комиссия и соответствующие международные судебные институты определили геноцид россиян против украинцев, но это еще занимает время, в юридическом сообществе, в международном сообществе надо быть очень осторожным, надо собирать доказательства, и постепенно доказывать это. Мы уверены, что нам это удастся", - указал прокурор.
Напомним
Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах под их контролем было широко распространенным и систематическим, а также обеспокоена возможностью геноцида и подстрекательством к геноциду и продолжает свои расследования.