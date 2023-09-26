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Комісія ООН вказує на поширеність застосування тортур російськими зс і занепокоєна можливістю геноциду

Комісія ООН вказує на поширеність застосування тортур російськими зс і занепокоєна можливістю геноциду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Комісія ООН з розслідування порушень в Україні зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах під їхнім контролем було широко поширеним і систематичним, а також стурбована можливістю геноциду та підбурюванням до геноциду та продовжує свої розслідування. Про це ідеться у звіті, оприлюдненому 25 вересня головою комісії Еріком Мьосе у Раді ООН з прав людини, передає УНН.

Деталі

Ерік Мьосе заявив, були "триваючі докази воєнних злочинів, скоєних російськими збройними силами в Україні". 

"Мьосе заявив, що Комісія зібрала додаткові докази, що свідчать про те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, що перебувають під їх контролем, мало широкомасштабний і систематичний характер: основними жертвами стали особи, звинувачені в тому, що вони були інформаторами українських сил. Такі методи тортур застосовувалися у різних установах під час допитів, переважно спрямованих на отримання інформації від жертв. Комісія також була стурбована можливістю геноциду та підбурювання до геноциду та продовжувжує свої розслідування", - ідеться у повідомленні на сайті Ради ООН з прав людини.

"Комісія також занепокоєна звинуваченнями у геноциді в Україні. Наприклад, деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду. Комісія наразі продовжує свої розслідування з цього питання", - зазначається при цьому пресрелізі українською мовою.

Як зазначається, збройний конфлікт мав багато руйнівних наслідків для дітей. "Було багато випадків передачі дітей до російської федерації, і Комісія вважала, що недостатні знання про точну кількість переданих дітей можуть перешкодити швидкому процесу повернення. Комісія також була стурбована можливістю геноциду та підбурюванням до геноциду та продовжує свої розслідування. Вона була стурбована масштабами та тяжкістю злочинів, скоєних збройними силами росії, і наголосила на необхідності відповідальності. Вона також закликала українські сили розслідувати кілька звинувачень у порушеннях прав людини, скоєних їхніми силами", - сказано у звіті.

Нагадаємо

В ООН підтвердили, що росія катувала українців до смерті.

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