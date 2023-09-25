В ООН підтвердили, що росія катувала українців до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В ООН підтвердили, що росія застосовувала на тимчасово окупованих територіях України методи тортур, які були настільки жорстокими, що призводили до смерті деяких жертв. Про це заявив голова Комісії з розслідування подій в Україні Ерік Мозе, передає УНН з посиланням на Reuters.
Ерік Мозе повідомив Раді ООН з прав людини в Женеві, що його команда “зібрала додаткові докази, які свідчать про те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які перебувають під їхнім контролем, було широко розповсюдженим і систематичним”.
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“У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що призвели до смерті жертви”, — сказав він.
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Повідомляється, що Комісія Мозе відвідала частини України, раніше утримувані російськими військами, наприклад, Херсонську та Запорізьку області. Було встановлено, що тортури застосовували переважно в центрах тримання під вартою, що перебувають у віданні російської влади.
Раніше комісія заявляла, що порушення, скоєні російськими силами в Україні, зокрема застосування тортур, можуть являти собою злочини проти людяності.
росія заперечує вчинення звірств або напад на мирне населення в Україні.
Зазначається, що росії було надано можливість відповісти на звинувачення на слуханнях ради, але на них не був присутній жоден російський представник.
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