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Спецдокладчик ООН о пытках оккупантами украинцев - это часть государственной политики россии

Спецдокладчик ООН о пытках оккупантами украинцев - это часть государственной политики россии

Киев • УНН

 • 270626 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Система российских пыток, которые оккупанты применяют к украинцам на оккупированных территориях и в плену, организована как часть государственной политики рф. Об этом спецдокладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс заявила, подводя итоги своего семидневного визита в Украину, сообщает CNN, передает УНН.

Цитата

«Похоже, что количество заслуживающих доверия обвинений в пытках и других бесчеловечных актах, совершаемых российскими властями против гражданских лиц и военнопленных, не уменьшается. Эти ужасные действия не выглядят ни случайными, а скорее организованными как часть государственной политики, направленной на запугивание, внушение страха, наказание или получение информации и признаний », — заявила Эдвардс.

Она также сообщила, что собрала ужасающие свидетельства о применении электрических зарядов к ушам и половым органам, разного рода избиениях, имитационных казнях под дулом пистолета, симуляции утопления, угрозах изнасилования или смерти.

Кроме того, во время своего визита в Украину с 4 по 10 сентября 2023 года специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джил Эдвардс получила информацию о том, как Украина расследует и привлекает к ответственности за пытки, совершенные в контексте вооруженного конфликта. По данным украинского правительства, по состоянию на сегодня зарегистрировано более 103 000 таких уголовных производств.

«Работа, которую проводят украинские власти для документирования военных преступлений, является еще более впечатляющей, учитывая, что она выполняется «в режиме реального времени». Такое раннее действие практически беспрецедентно в мире», — сказала Эдвардс.

Напомним

Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения.

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