Спецдоповідачка ООН про катування окупантами українців - це частина державної політики росії

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«Схоже, що кількість заслуговуючих на довіру звинувачень у катуваннях та інших нелюдських актах, які вчиняються російською владою проти цивільних осіб і військовополонених, не зменшується. Ці жахливі дії не виглядають ні випадковими, а скоріше організованими як частина державної політики, спрямованої на залякування, вселяння страху, покарання або отримання інформації та зізнань », — заявила Едвардс.

Вона також повідомила, що зібрала жахливі свідчення про застосування електричних зарядів до вух і статевих органів, різного роду побиття, імітаційні страти під дулом пістолета, симуляцію утоплення, погрози зґвалтування або смерті.

Крім того, під час свого візиту до України з 4 по 10 вересня 2023 року спеціальна доповідачка ООН з питань катувань Еліс Джіл Едвардс отримала інформацію про те, як Україна розслідує та притягує до відповідальності за катування, вчинені в контексті збройного конфлікту. За даними українського уряду, станом на сьогодні зареєстровано понад 103 000 таких кримінальних проваджень.

«Робота, яку проводить українська влада для документування військових злочинів, є ще більш вражаючою, враховуючи, що вона виконується «в режимі реального часу». Така рання дія практично безпрецедентна у світі», — сказала Едвардс.

Нагадаємо

Близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.