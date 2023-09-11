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Спецдоповідачка ООН про катування окупантами українців - це частина державної політики росії

Спецдоповідачка ООН про катування окупантами українців - це частина державної політики росії

Київ • УНН

 • 270626 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Система російських тортур, які окупанти застосовують до українців на окупованих територіях та в полоні, організована як частина державної політики рф. Про це спецдоповідачка ООН з питань катувань Еліс Джилл Едвардс заявила, підсумовуючи свій семиденний візит до України, повідомляє CNN, передає УНН.

Цитата

«Схоже, що кількість заслуговуючих на довіру звинувачень у катуваннях та інших нелюдських актах, які вчиняються російською владою проти цивільних осіб і військовополонених, не зменшується. Ці жахливі дії не виглядають ні випадковими, а скоріше організованими як частина державної політики, спрямованої на залякування, вселяння страху, покарання або отримання інформації та зізнань », — заявила Едвардс.

Вона також повідомила, що зібрала жахливі свідчення про застосування електричних зарядів до вух і статевих органів, різного роду побиття, імітаційні страти під дулом пістолета, симуляцію утоплення, погрози зґвалтування або смерті.

Крім того, під час свого візиту до України з 4 по 10 вересня 2023 року спеціальна доповідачка ООН з питань катувань Еліс Джіл Едвардс отримала інформацію про те, як Україна розслідує та притягує до відповідальності за катування, вчинені в контексті збройного конфлікту. За даними українського уряду, станом на сьогодні зареєстровано понад 103 000 таких кримінальних проваджень.

«Робота, яку проводить українська влада для документування військових злочинів, є ще більш вражаючою, враховуючи, що вона виконується «в режимі реального часу». Така рання дія практично безпрецедентна у світі», — сказала Едвардс.

Нагадаємо

Близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

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