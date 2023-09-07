Близько 90% українських військовополонених пройшли через катування - генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження. Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, пише УНН з посиланням на сторінку посадовця в Х (Twitter).
Цитата
"На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах", - повідомив Костін.
Деталі
На зустрічі зі спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс генпрокурор зазначив, що за останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.
Костін зауважив, що наразі ідентифіковано 156 підозрюваних - військових зс рф та представників окупаційної влади, щодо 114 з них до суду скеровано обвинувальні акти. Ще 35 осіб засуджено за катування та жорстоке поводження як воєнні злочини.
"Агресор використовує тортури і як зброю війни, і як метод знищення української ідентичності в умовах окупації... Встановлено понад 160 осіб, які постраждали там від рук російських катів. Тисячі інших все ще залишаються в російському полоні", - сказав генпрокурор.
Він наголосив, що світова спільнота "має об'єднатися", щоб домогтися звільнення військовополонених, "зруйнувати російську машину тортур і забезпечити покарання кожного з її учасників".
Нагадаємо
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов 22 серпня заявив, що Україна, втретє у світовій історії, оголошує про створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими.