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Україна ініціює створення медичних комісій для обміну полоненими

Україна ініціює створення медичних комісій для обміну полоненими

Київ • УНН

 • 877544 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна, втретє у світовій історії, оголошує про створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими, цитує представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова Military Media Center, передає УНН.

Цитата.

«Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива», — повідомив Юсов.

Деталі

Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучається троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн. Представник Координаційного штабу акцентував, що Україна до цього швидко повертала важкопоранених росіян.

"Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов’язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності", - сказав Юсов.

Він підкреслив важливість цього кроку для звільнення полонених та висловив вдячність усім, хто брав участь у реалізації цієї ініціативи.

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