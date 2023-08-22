Україна ініціює створення медичних комісій для обміну полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна, втретє у світовій історії, оголошує про створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими, цитує представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова Military Media Center, передає УНН.
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«Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива», — повідомив Юсов.
Деталі
Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучається троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн. Представник Координаційного штабу акцентував, що Україна до цього швидко повертала важкопоранених росіян.
"Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов’язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності", - сказав Юсов.
Він підкреслив важливість цього кроку для звільнення полонених та висловив вдячність усім, хто брав участь у реалізації цієї ініціативи.
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