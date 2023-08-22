Украина инициирует создание медицинских комиссий для обмена пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина, в третий раз в мировой истории, объявляет о создании смешанных медицинских комиссий для обмена пленными, цитирует представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова Military Media Center, передает УНН.
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«Украина объявляет о создании смешанных медицинских комиссий. Это поможет освобождать украинских пленных и поможет также врагу возвращать своих пленных. Это третий случай в мировой истории, когда будет внедряться такая инициатива», — сообщил Юсов.
Детали
Согласно Женевским конвенциям, в комиссию привлекается трое врачей: один врач от страны, которая удерживает военнопленных, и двое врачей от нейтральных стран. Представитель Координационного штаба акцентировал, что Украина до этого быстро возвращала тяжелораненых россиян.
"Украина является демократической страной, которая придерживается международного права. Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными, независимо от их национальности",- сказал Юсов.
Он подчеркнул важность этого шага для освобождения пленных и выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации этой инициативы.
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