Комиссия ООН указывает на распространенность применения пыток российскими вс и обеспокоена возможностью геноцида

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах под их контролем было широко распространенным и систематическим, а также обеспокоена возможностью геноцида и подстрекательством к геноциду и продолжает свои расследования. Об этом говорится в отчете, обнародованном 25 сентября председателем комиссии Эриком Мёсе в Совете ООН по правам человека, передает УНН.