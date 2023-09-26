Комиссия ООН указывает на распространенность применения пыток российскими вс и обеспокоена возможностью геноцида
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах под их контролем было широко распространенным и систематическим, а также обеспокоена возможностью геноцида и подстрекательством к геноциду и продолжает свои расследования. Об этом говорится в отчете, обнародованном 25 сентября председателем комиссии Эриком Мёсе в Совете ООН по правам человека, передает УНН.
Детали
Эрик Мёсе заявил, были "продолжающиеся доказательства военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине".
"Мёсе заявил, что Комиссия собрала дополнительные доказательства, свидетельствующие о том, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, находящихся под их контролем, имело широкомасштабный и систематический характер: основными жертвами стали лица, обвиняемые в том, что они были информаторами украинских сил. Такие методы пыток применялись в различных учреждениях во время допросов, преимущественно направленных на получение информации от жертв. Комиссия также была обеспокоена возможностью геноцида и подстрекательства к геноциду и продолжает свои расследования", - говорится в сообщении на сайте Совета ООН по правам человека.
"Комиссия также обеспокоена обвинениями в геноциде в Украине. Например, некоторые высказывания, звучащие в российских государственных и других средствах массовой информации, могут представлять преступление подстрекательства к геноциду. Комиссия сейчас продолжает свои расследования по этому вопросу", - отмечается при этом пресс-релизе на украинском языке.
Как отмечается, вооруженный конфликт имел много разрушительных последствий для детей. "Было много случаев передачи детей в российскую федерацию, и Комиссия считала, что недостаточные знания о точном количестве переданных детей могут помешать быстрому процессу возвращения. Комиссия также была обеспокоена возможностью геноцида и подстрекательством к геноциду и продолжает свои расследования. Она была обеспокоена масштабами и тяжестью преступлений, совершенных вооруженными силами россии, и подчеркнула необходимость ответственности. Она также призвала украинские силы расследовать несколько обвинений в нарушениях прав человека, совершенных их силами", - говорится в отчете.
Напомним
В ООН подтвердили, что россия пытала украинцев до смерти.