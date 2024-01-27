Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
Київ • УНН
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, встановлений ООН, відзначається сьогодні у всьому світі. У цей день вшановують пам'ять шести мільйонів євреїв, у тому числі понад 1,5 мільйона дітей, які були вбиті нацистами по всій Європі в 1933-1945 роках.
Сьогодні, 27 січня, у всьому світі відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2005 році, пише УНН.
Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого та найстрашнішого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцім).
З травня 1940 року у цьому таборі смерті було знищено близько двох мільйонів євреїв.
Всього з 1933 по 1945 рік німецькі нацисти та їх пособники у Європі вбили більше шести мільйонів євреїв, з яких більше 1,5 мільйони були дітьми.
Символом Голокосту в Україні є Бабин Яр. Тут за час окупації Києва нацисти розстріляли близько 100 євреїв, українців та представників інших національностей.
За різними оцінками, нацисти закатували на території сучасної України більше одного мільйона євреїв.
Голокост став найбільшим актом геноциду в історії людства, і воєнним злочином за який ватажки нацистського режиму Німеччини відповіли на Нюрнберзькому трибуналі.
Нині такий самий геноцид творять на українській землі російські окупанти. Буча, Бородянка, Ізюм, Маріуполь сотні інших населених пунктів, де окупанти свідомо і масово вбивали мирних людей.
Нарешті про це заговорили і в ООН. Зокрема Комісія ООН з розслідування порушень в Україні вже вказує на заклики до геноциду в риториці представників росії і про можливі злочини проти людяності в Україні.