Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

ukenru
29 березня, 19:41 • 45198 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 100167 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116923 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118409 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234334 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157331 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147935 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133569 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121750 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112903 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.3 м/с
84 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 32486 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33861 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26728 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 32644 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 25152 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234332 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386205 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441227 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449567 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116921 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130897 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125083 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99105 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108104 перегляди
Актуальне
Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Київ • УНН

 • 30537 перегляди

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, встановлений ООН, відзначається сьогодні у всьому світі. У цей день вшановують пам'ять шести мільйонів євреїв, у тому числі понад 1,5 мільйона дітей, які були вбиті нацистами по всій Європі в 1933-1945 роках.

Сьогодні, 27 січня, у всьому світі відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2005 році, пише УНН.

Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого та найстрашнішого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцім).

З травня 1940 року у цьому таборі смерті було знищено близько двох мільйонів євреїв.

Всього з 1933 по 1945 рік німецькі нацисти та їх пособники у Європі вбили більше шести мільйонів євреїв, з яких більше 1,5 мільйони були дітьми.

Символом Голокосту в Україні є Бабин Яр. Тут за час окупації Києва нацисти розстріляли близько 100 євреїв, українців та представників інших національностей.

За різними оцінками, нацисти закатували на території сучасної України більше одного мільйона євреїв.  

Голокост став найбільшим актом геноциду в історії людства, і воєнним злочином за який ватажки нацистського режиму Німеччини відповіли на Нюрнберзькому трибуналі.

Нині такий самий геноцид творять на українській землі російські окупанти. Буча, Бородянка, Ізюм, Маріуполь сотні інших населених пунктів, де окупанти свідомо і масово вбивали мирних людей.

Нарешті про це заговорили і в ООН. Зокрема Комісія ООН з розслідування порушень в Україні вже вказує на заклики до геноциду в риториці представників росії і про можливі злочини проти людяності в Україні.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28