До Конгресу США внесений проєкт резолюції щодо визнання геноцидом дій росії проти України

У перший тиждень своєї роботи на розгляд нижньої палати Конгресу США 119-го скликання внесений перший законопроєкт, який закликає визнати геноцидом дії кремля у його війні проти України. Про це повідомляє посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова на свой сторінці у Facebook, передає УНН.

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За словами Маркарової, це стало результатом взаємодії посольства України в Вашингтоні з двопартійною групою законодавців у Палаті представників.

У преамбулі документа йдеться, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців включно з дітьми до росії та окупованих територій відповідає критеріям, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього - зазначила Оксана Маркарова.

Вона також зазначила, що резолютивна частина документу засуджує рф за вчинення актів геноциду українського народу, закликає Сполучені Штати у співпраці з НАТО та союзниками по ЄС вжити заходів для підтримки українського уряду, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу і підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військовослужбовців до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людства та геноцид.

Нагадаю, що проєкт такої резолюції вже було представлено у Конгресі 118-го скликання (24 лютого 2023 року), нагадала посолка.

Посолка наголосила, що список воєнних злочинів рф зростає щодня і зупинити цей геноцид проти українського народу може лише рішуча відсіч агресії через зброю для України і санкції для рф:

На даний час Генеральна прокуратура України відкрила 170 090 справ щодо злочинів, пов'язаних з агресією РФ (151 698 щодо воєнних злочинів).

В Україні офіційно зареєстровано 13 729 загиблих цивільних осіб, 26 706 поранених, з них: 596 загиблих дітей, 1 728 поранених дітей.

Зареєстровано 4 057 кримінальних проваджень, пов'язаних з воєнними злочинами проти дітей. Ідентифіковано понад 19 000 вимушено переміщених українських дітей.

Генеральна прокуратура України зареєструвала 331 факт сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: 213 щодо жінок, 118 щодо чоловіків.

російські війська зруйнували та пошкодили 158 434 житлових будинків, 3 739 навчальних та дитячих закладів, 908 медичних закладів, 643 об'єкти культури, 204 релігійних об'єкти, 8 233 об'єкти енергетики та зв'язку.

Тисячі українців в неволі в російських в’язницях - 16 тисяч осіб офіційно визнані зниклими безвісті.

"Дякуємо конгресменам за внесення цієї важливої резолюції! Всі злочини рф мають знайти відображення в американському законодавстві, щоб забезпечити покарання російських злочинців та запобігти таким жахливим злочинам у майбутньому", - резюмувала Макарова.

Нагадаємо

Сенат Чехії визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду. Рішення підтримали 70 сенаторів із 76 присутніх, приєднавшись до інших країн, які раніше зробили аналогічне визнання.