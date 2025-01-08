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В Конгресс США внесен проект резолюции о признании геноцидом действий россии против Украины

В Конгресс США внесен проект резолюции о признании геноцидом действий россии против Украины

Киев  •  УНН

 • 2341 просмотра

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Первый законопроект 119-го созыва Конгресса США призывает признать действия рф геноцидом украинского народа. Документ осуждает военные преступления рф и призывает к поддержке Украины совместно с НАТО и ЕС.

В первую неделю своей работы на рассмотрение нижней палаты Конгресса США 119-го созыва внесен первый законопроект, который призывает признать геноцидом действия кремля в его войне против Украины. Об этом сообщает посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова на свой странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Маркаровой, это стало результатом взаимодействия посольства Украины в Вашингтоне с двухпартийной группой законодателей в Палате представителей.

В преамбуле документа говорится, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе нападения на мирных жителей, прямые удары по родильным домам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев, включая детей, в россию и оккупированные территории соответствует критериям, изложенным в статье II Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него

- отметила Оксана Маркарова. 

Она также отметила, что резолютивная часть документа осуждает рф за совершение актов геноцида украинского народа, призывает Соединенные Штаты в сотрудничестве с НАТО и союзниками по ЕС принять меры для поддержки украинского правительства, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа и поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечества и геноцид.

Напомню, что проект такой резолюции уже был представлен в Конгрессе 118-го созыва (24 февраля 2023 года), напомнила посолка.

Посолка отметила, что список военных преступлений рф растет ежедневно и остановить этот геноцид против украинского народа может только решительный отпор агрессии через оружие для Украины и санкции для рф:

В настоящее время Генеральная прокуратура Украины открыла 170 090 дел по преступлениям, связанным с агрессией рф (151 698 по военным преступлениям). 

В Украине официально зарегистрировано 13 729 погибших гражданских лиц, 26 706 раненых, из них: 596 погибших детей, 1 728 раненых детей.

Зарегистрировано 4 057 уголовных производств, связанных с военными преступлениями против детей. Идентифицировано более 19 000 вынужденно перемещенных украинских детей.

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала 331 факт сексуального насилия, связанного с конфликтом: 213 в отношении женщин, 118 в отношении мужчин.

российские войска разрушили и повредили 158 434 жилых домов, 3 739 учебных и детских учреждений, 908 медицинских учреждений, 643 объекта культуры, 204 религиозных объекта, 8 233 объекта энергетики и связи.

Тысячи украинцев в неволе в российских тюрьмах - 16 тысяч человек официально признаны пропавшими без вести. 

"Спасибо конгрессменам за внесение этой важной резолюции! Все преступления рф должны найти отражение в американском законодательстве, чтобы обеспечить наказание российских преступников и предотвратить такие ужасные преступления в будущем", - резюмировала Макарова.

Напомним

Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Решение поддержали 70 сенаторов из 76 присутствующих, присоединившись к другим странам, которые ранее сделали аналогичное признание.

Вита Зеленецкая

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