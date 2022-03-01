Російські окупанти обстріляли Бабин Яр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Окрім телевежі у Києві, російські окупанти також обстріляли Бабин Яр. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує УНН.
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"Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр! Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз! Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну", — написав Єрмак.
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що обстріл Бабиного Яру свідчить про схожість Путіна та Гітлера.
"Окупанти, обстрілюючи київську телевежу, стріляють і в Бабин Яр – місце, де увічнена пам'ять розстріляним жертвам нацистського режиму. Ще один доказ, що Путін і Гітлер – те саме!" — написав нардеп.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали удару по Київській телевежі.
Телеканали тимчасово недоступні, незабаром під'єднають резервне мовлення частини каналів.