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Російські окупанти обстріляли Бабин Яр

Російські окупанти обстріляли Бабин Яр

Київ • УНН

 • 489852 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Окрім телевежі у Києві, російські окупанти також обстріляли Бабин Яр. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує УНН.

Цитата

"Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр! Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз! Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну", — написав Єрмак.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що обстріл Бабиного Яру свідчить про схожість Путіна та Гітлера.

"Окупанти, обстрілюючи київську телевежу, стріляють і в Бабин Яр – місце, де увічнена пам'ять розстріляним жертвам нацистського режиму. Ще один доказ, що Путін і Гітлер – те саме!" — написав нардеп.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали удару по Київській телевежі.

Телеканали тимчасово недоступні, незабаром під'єднають резервне мовлення частини каналів.

Українські Національні Новини

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