Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупанти завдали удару по Київській телевежі. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко, передає УНН.
Цитата
“Щойно Путінські нацисти завдали удару по київській телевежі”, - написав Геращенко.
Додамо
Про вибух біля київської телевежі повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко. Також є інформація вибухи в районі Борщагівки.
За словами очевидців, окупанти цілили у телевежу.
Інформації про можливі руйнування наразі немає.
Доповнення
Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі — собору Софії Київської.
Крім того, Міноборони РФ анонсувало удари по об'єктах СБУ у Києві.