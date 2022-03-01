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Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко

Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко

Київ • УНН

 • 205331 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупанти завдали удару по Київській телевежі. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

“Щойно Путінські нацисти завдали удару по київській телевежі”, - написав Геращенко.

Додамо

Про вибух біля київської телевежі повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко. Також є інформація вибухи в районі Борщагівки.

За словами очевидців, окупанти цілили у телевежу.

Інформації про можливі руйнування наразі немає.

Доповнення

Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі — собору Софії Київської.

Крім того, Міноборони РФ анонсувало удари по об'єктах СБУ у Києві.

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